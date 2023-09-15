Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali Başvuruları Başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle düzenlenecek olan Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali'nin başvuruları başladı. Festivalde kurmaca ve belgesel kategorilerinde yarışacak filmlerin yanı sıra film gösterileri, atölye çalışmaları, paneller ve konserler de yer alacak. Başvurular 7 Ekim'e kadar devam edecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle 19-23 Ekim'de düzenlenecek "Erzincan Uluslararası Kısa Film Festivali" başvurularının başladığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sinema Genel Müdürlüğü, Erzincan Valiliği, Erzincan Belediyesi, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Erzincan Medeniyet Sanat ve Turizm Derneği işbirliğinde bu yıl beşincisi düzenlenecek festival, 5 gün sürecek.

Türkiye'den ve dünyadan "kurmaca" ve "belgesel" kategorilerinde filmlerin yarışacağı festivalde ayrıca film gösterileri, atölye çalışmaları, paneller ve konserler de yer alacak.

Çok sayıda oyuncu, senarist, yönetmen ve yapımcının Erzincanlılarla bir araya gelerek deneyimlerini aktaracağı festival, 19-23 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Önceki yıllarda 100'ün üzerinde ülkenin ve 3 binin üzerinde filmin başvuru yaptığı festivale bu dönemki başvurular 7 Ekim'e kadar devam edecek.

Festivalle ilgili detaylı bilgiye ve başvuru formuna, "http://www.erzincanfilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilecek.