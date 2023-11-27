Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin son kapı tokmak ustası hayatını kaybetti

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde asırlardır yaşatılan kapı süsleme ve demir kapı tokmağı üretimi geleneğini sürdüren Mustafa Demirci, geçirdiği ameliyat sonrası hayatını kaybetti. Kemaliye ilçesinde sadece Demirci tarafından üretilen kapı tokmakları, bin yıllık bir tarihin kapısını aralıyor.

Kemaliye'nin son kapı tokmak ustası hayatını kaybetti

ERZİNCAN - Erzincan'ın Kemaliye ilçesine özgü kapı tokmaklarını ilmek ilmek işleyen tarihi günümüze taşıyan ve ilçedeki son kapı tokmak ustası olan Mustafa Demirci geçirmiş olduğu ameliyat sonrası hayatını kaybetti.

Derin kanyonlar arasında uzanan bir vadiye yerleştirilmiş küçük ve şirin bir ilçe olan Kemaliye'de asırlardır yaşatılan ve Türklerin Şamanizm'e inandığı dönemdeki geleneklerden olan çeşitli motiflerle kapı süsleme ve demir kapı tokmağı üretimi geleneği, ilçedeki Mustafa Demirci usta tarafından yaşatılıyordu. Kemaliye ilçesinde sadece demirci ustası tarafından üretilen kapı tokmakları motifleri ve sesleriyle bin yıllık bir tarihin kapısını aralıyor.

İlçenin son kapı tokmak ustası olan Mustafa Demirci geçirmiş olduğu ameliyat sonrası hayatını kaybetti.

Demirci, Kemaliye'de Tahta Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

3 çocuk babası olan Mustafa Demirci'nin vefatıyla birlikte kapı tokmak ustası kalmadı.