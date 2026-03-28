Erzincan'da yoğun kar birikintisi nedeniyle ahırların çatısı çöktü

Erzincan'ın merkeze bağlı Ağılözü köyünde yoğun kar yağışının ardından birçok ahırın çatısı çöktü.

Hayvanlarını bölgeye getirmeden önce bakım ve hazırlık çalışmaları yapmak üzere köylerine gelen vatandaşlar, yoğun karla karşılaştı.

Köyde yer yer 1,5-2 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle çok sayıda ahırın çatısı çöktü, bazı evler de çatı seviyesine kadar karla kaplandı.

Yaklaşık 15 ahırın ağır hasar gördüğü köyde, bunlardan 11'inin ise kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Ağılözü köyü muhtarı Savaş Can, AA muhabirine, yaz sezonu öncesi hazırlık için köye geldiklerini ancak ahırların çatılarının çöktüğünü söyledi.

Kar yoğunluğu nedeniyle evlere ulaşamadıklarını ancak ilk tespitlerine göre 11 ahırın kullanılamaz hale geldiğini dile getiren Can, hayvanları köye getirebilmek için destek beklediklerini belirtti.

İbrahim Can ise evinin çatı seviyesine kadar ulaşan kar nedeniyle çatıdan içeri girip kapıyı açtıktan sonra girişte biriken karı temizleyebildiğini kaydetti.

Bu şartlarda hayvanları köye getirme şanslarının olmadığını ifade eden Can, şöyle konuştu:

"Her yıl bu zamanlarda köyümüze geldiğimizde kar olmuyordu. Bu yıl kış çok ağır geçti. Şu an bizim ve komşularımızın ahırının yıkılmış olduğunu gördük. Bu şartlarda karlar eridiğinde gelip malzeme almamız ve buraları onarmamız lazım ama ne kadar yapabiliriz bilemiyorum. Valiliğimizin, devletimizin destek olmasını istiyoruz."