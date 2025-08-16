Erzincan'da 'Yaşayan Miras Festivali' İkinci Günü Etkinliklerle Devam Ediyor

Erzincan'da 'Yaşayan Miras Festivali' İkinci Günü Etkinliklerle Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen festival, 17 ilden 100 sanatçının katılımıyla el sanatları, müzikli söyleşiler ve çocuklara yönelik etkinliklerle sürüyor.

Erzincan'da, Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, Valilik ve Belediyenin işbirliğiyle düzenlenen "Yaşayan Miras Festivali" ikinci gününde çeşitli etkinliklerle devam etti.

Festival, 17 ilden 60'ı somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı yaklaşık 100 sanatçı ve sanatkarın katılımıyla Dörtyol ve Cumhuriyet Meydanları ile Millet Bahçesi'nde sürüyor.

Festival kapsamında el sanatları sanatçıları performanslarını sergiledi, kadın ve göç temalı türküleri konu alan müzikli söyleşi yapıldı.

Çocuklara masalların anlatıldığı etkinliklerde kukla ve Karagöz-Hacivat gösterisi sunuldu.

Yarın devam edecek festivalin ikinci günü zakirler dinletisiyle son buldu.

Kaynak: AA / Emin Ferhat Sevilir - Kültür Sanat
Göztepe, Fenerbahçe karşısında kırmızı kart bekledi

Maça damga vuran pozisyon! Kırmızı kart beklediler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da fırtına alarmı! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı

İstanbul'da alarm! 2 kişi yaralandı, tarihi park girişlere kapatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.