Erzincan'da Terzibaba Külliyesi Açılıyor

Erzincan'da hayırseverlerin desteğiyle yapımına 2019'da başlanan "Terzibaba Külliyesi" açılışa hazırlanıyor.

Erzincan Valiliği kaynaklarına göre, 1779-1848 yıllarında yaşayan Muhammed Vehbi, mesleği terzilik olduğundan "Terzibaba" adıyla anılıyor.

Tasavvufi konuları içeren "Kenzil Fütuh" adlı bir eserleri bulunan Terzibaba, kendi adıyla anılan şehir mezarlığının içinde kabri bulunuyor.

Manevi kişiliğiyle bilinen Terzibaba için ise kentte Çarşı Mahallesi'nde bulunan Terzibaba Türbesi ve Mezarlığı yakınına 7 bin 800 metrekarelik bir arsa üzerine külliye inşa edildi. 2 bin metrekarelik taban oturum alanı ve 4 bin metrekarelik kapalı alanıyla 2019'da yapımına başlanan "Terzibaba Külliyesi"nde cami, 500 kişilik aşevi, 30 kişilik misafirhane, Kur'an kursu ve kütüphane bulunuyor.

Terzibaba Mezarlığı ve Türbeleri Koruma Geliştirme Derneği ve hayırseverlerin destekleriyle tamamlanan külliye, 29 Ağustos cuma günü vatandaşların hizmetine açılacak.

"En büyük bağışçı Binali Yıldırım ve ailesi"

Erzurum Vakıflar Bölge Müdürü aynı zamanda Terzibaba Mezarlığı ve Türbeleri Koruma Geliştirme Derneği Başkanı Murat Uslu, AA muhabirine, 2019'da başladıkları külliye inşaatının tamamının hayırseverlerin desteğiyle yapıldığını, en büyük bağışçısının ise Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ve ailesi olduğunu söyledi.

Külliyenin çok güzel hizmetlere vesile olacağını anlatan Uslu, şöyle devam etti:

"İnşallah büyük hayallerle, büyük umutlarla yapımına başladığımız Terzibaba Külliyemizi 29 Ağustos günü cuma namazıyla birlikte hizmete açacağız. Külliyemizi açtıktan ve halkımızın hizmetine sunduktan sonra inşallah Diyanet İşleri Başkanlığı ve Erzincan Müftülüğü ile birlikte koordineli olarak hem Diyanet Akademi, hem Ümmet-i Muhammed'in hizmetinde olacak şekilde planlıyoruz. Açılışımıza tüm halkımızı davet ediyoruz."

Bağışçılara teşekkür eden Uslu, "Külliyemiz, içerisinde tam teşekküllü bir kütüphanesi, aşevi, Kur'an kursu, misafirhaneleri ve camisi ile kompleks, işlevsel bir yapı olma özelliği taşıyor." diye konuştu.