Erzincan'da "Şiir Şöleni" programı düzenlendi

Erzincan'da düzenlenen "Şiir Şöleni"nde konuşan Vali Hamza Aydoğdu, modern çağda ihmal edilen insani değerlerin bu tür etkinliklerle yeniden hatırlandığını vurguladı.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Şiir Şöleni" programında şiirler seslendirilirken, Vali Aydoğdu yaptığı konuşmada modern çağda insani değerlerin ihmal edildiğine dikkat çekti. Bu tür etkinliklerin önemine vurgu yapan Aydoğdu, "Ruhumuz biraz geride kalıyor ve insani duygularımızı biraz geride bırakıyoruz. İnsan için en acı şey bu. Bu tür programlar, kalbimizin üzerini örten tozların silinmesi açısından çok değerli ve kıymetli." ifadelerini kullandı.

Samimiyetin önemine de değinen Aydoğdu, kalbe işlemeyen sözlerin etkili olmayacağını belirterek, "Bugün çok güzel cümleler kuruyoruz ancak çocuklarımız bundan etkilenmiyor. Bunun sebebi Peygamber Efendimizin inanmadığı hiçbir şeyi söylememesidir. Yani lisan-ı hal, lisan-ı kalden üstündür. Bu nedenle biraz içe dönmeliyiz." dedi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Aydoğdu, Erdem Bayazıt'ın "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" adlı şiirini okuyarak programı tamamladı. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Nükleer program tepkisi! Trump, İran'ın hızlı barış teklifini yetersiz buldu

Toplantıdan karar çıktı! Trump'tan İran'ın sürpriz teklifine yanıt
Trump'ın İran'ın teklifine yanıtı piyasaları fena sarstı

Trump'ın kararı piyasaları sarstı
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova

Görenler burayı Brezilya'da sanıyor ama değil
Mali'de saldırıların ardından Başbakan Maiga, 'korkmayacağız' mesajı verdi

Günlerdir silahların susmadığı ülkenin lideri açık açık meydan okudu
İlhan Palut'tan yıldız oyuncusu için Montella'ya çağrı: Milli takımı hak ediyor

Yıldız oyuncusu için Montella'ya çağrı yaptı: Milli takımı hak ediyor
Nusret Gökçe'nin kardeşi Özgür Gökçe tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı

Nusret Gökçe'nin kardeşi tutuklandı! Suçlama yüz kızartıcı
Brezilya'nın 'Yılan Adası' değil Yüksekova

Görenler burayı Brezilya'da sanıyor ama değil
Trump, eşi hakkında şaka yapan Jimmy Kimmel’ı hedef aldı: Derhal kovulmalı

Kimmel'ın Melania şakası ipleri kopardı! Kovun talimatını bizzat verdi
Belçika'da ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu

O ülkede ilk kez bir Türk takımı şampiyon oldu