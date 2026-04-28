Erzincan'da 'Şiir Şöleni' programı düzenlendi

Erzincan'da düzenlenen "Şiir Şöleni"nde konuşan Vali Hamza Aydoğdu, modern çağda ihmal edilen insani değerlerin bu tür etkinliklerle yeniden hatırlandığını vurguladı.

İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen "Şiir Şöleni" programında şiirler seslendirilirken, Vali Aydoğdu yaptığı konuşmada modern çağda insani değerlerin ihmal edildiğine dikkat çekti. Bu tür etkinliklerin önemine vurgu yapan Aydoğdu, "Ruhumuz biraz geride kalıyor ve insani duygularımızı biraz geride bırakıyoruz. İnsan için en acı şey bu. Bu tür programlar, kalbimizin üzerini örten tozların silinmesi açısından çok değerli ve kıymetli." ifadelerini kullandı.

Samimiyetin önemine de değinen Aydoğdu, kalbe işlemeyen sözlerin etkili olmayacağını belirterek, "Bugün çok güzel cümleler kuruyoruz ancak çocuklarımız bundan etkilenmiyor. Bunun sebebi Peygamber Efendimizin inanmadığı hiçbir şeyi söylememesidir. Yani lisan-ı hal, lisan-ı kalden üstündür. Bu nedenle biraz içe dönmeliyiz." dedi.

Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Aydoğdu, Erdem Bayazıt'ın "Sana, Bana, Vatanıma, Ülkemin İnsanlarına Dair" adlı şiirini okuyarak programı tamamladı. - ERZİNCAN

