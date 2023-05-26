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Erzincan'da Musevi dinine ait motifler ve İbranice yazılar içeren altından yapılmış kitap ele geçirildi

Kültür Sanat Haberleri

Erzincan'da jandarma ekiplerince, Musevi dinine ait motifler ve İbranice yazılar içerdiği belirlenen, 24 ayar saf altından yapılmış kitap ele geçirildi.

Erzincan'da Musevi dinine ait motifler ve İbranice yazılar içeren altından yapılmış kitap ele geçirildi

ERZİNCAN - Erzincan'da jandarma ekiplerince, Musevi dinine ait motifler ve İbranice yazılar içerdiği belirlenen, 24 ayar saf altından yapılmış kitap ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi çerçevesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, merkez ilçe ve köylerinde 4 şüphelinin ellerinde bulunan tarihi eser niteliğindeki 1 kitabı satmaya çalıştıkları bilgisinin alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıslar tarihi eser niteliğindeki Musevi dinine ait motifler ve İbranice yazılar içeren, 24 ayar saf altından yapılmış, toplam 165 gram ağırlığında ve 14 yapraktan oluşan 1 adet kitap ile birlikte yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

Ekipler tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Kültür Sanat

Jandarma Erzincan Musevi Kültür Sanat Haberler

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