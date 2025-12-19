Erzincan'da 'Kahve Bahane' projesiyle ziyaret edilen yaşlıların ihtiyaçları gideriliyor

Erzincan'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince 2024'te başlatılan "Kahve Bahane" projesi doğrultusunda evlerinde ziyaret edilen yaşlıların ihtiyaçları yerinde tespit edilip karşılanıyor.

"2025 Aile Yılı" dolayısıyla ziyaretlerin sıklaştırıldığı proje kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri, yalnız olmadıklarını hissettirmek ve ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla kent genelinde özellikle dezavantajlı durumda bulunan yaşlılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Proje çerçevesinde son olarak evliliklerinde 42 yılı geride bırakan Alkoyun ailesini ziyaret eden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Serdar Demirci, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Vali Hamza Aydoğdu'nun selamlarını iletti.

"Amaç, özellikle kıymetli büyüklerimizin yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek"

Demirci, AA muhabirine, ziyaretlerde yaptıkları ihtiyaç analizlerinde vatandaşlara yönelik uygun sosyal hizmet modellerini belirlediklerini söyledi.

Yaşlı vatandaşlar için kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli koordinasyon ve tam işbirliği halinde olduklarını anlatan Demirci, "Bu noktada Valimiz Hamza Aydoğdu'nun bu projeye desteği çok büyük. Projenin amacı, özellikle kıymetli büyüklerimizin yüzünde bir tebessüm oluşturabilmek. Evlerden ayrılırken yaşlılarımızın, kıymetli ulu çınarlarımızın yüzlerindeki o tebessüm, projenin en önemli amaçlarından biri olarak görülebilir." dedi.

Ziyaret gerçekleştirdiği Alkoyun çiftine ilişkin de değerlendirmede bulunan Demirci, "'Kahve Bahane' projesiyle 42 yıllık evliliklerini geride bırakan, 41 yıldır da Emriye teyzenin İhsan amcamıza baktığı bir ikamete geldik. Burada özellikle Emriye teyzemize şükranlarımızı sunmak istiyorum. Çünkü bu 42 yıllık evliliklerinin 41 yılında beyin kanaması geçiren ve şu anda da kısmi olarak felç durumda olan İhsan amcamıza şefkat ve sevgi göstererek, bakımıyla da ilgilenerek onu bugünlere getirmiş. Bizler de bu ailemizi takip etmekteyiz ve Emriye teyzemiz ile İhsan amcamıza da saygımızı, hürmetimizi gösterebilmek için bugün çalışma arkadaşlarımızla beraber onlarla birlikte olduk." ifadelerini kullandı.

Dört çocuk annesi Emriye Alkoyun (61) da 42 yıllık evliliklerinin ilk yılında beyin kanaması sonucu 9 yıl bitkisel hayatta ve daha sonra 32 yıl kısmi felç olarak yaşayan eşine sevgiyle ve şefkatle baktığını vurguladı.

Duyarlılığından dolayı ekiplere teşekkür eden Alkoyun, şöyle devam etti:

"Her zaman gelen misafirlere kahve, çay ikram ederdik ama bugün Aile ve Sosyal Hizmetlerden geldiler, onlar bize ikram etti. Çok memnun oldum. Ziyaret ediyorlar, halimizi, hatırımızı soruyorlar. İhtiyacımız ne var diye soruyorlar. İl Müdürümüz de ihtiyaçlarımızı listeledi. Devletimizin yanımızda olduğunu bize hissettirdikleri için çok teşekkür ederim."

"Görücü usulü evlendim ama eşimi sevdim, bırakmadım"

Genç çiftlerin küçük sebeplerden dolayı boşanmalarına üzüldüğünü belirten Alkoyun, şu tavsiyelerde bulundu:

"İnsanlar evlenirken bir söz veriyor, bir imza atıyor. O sözün arkasında dursunlar. Ben çok üzülüyorum onlara. Yuvayı kurmak çok zor ama yıkması çok kolay oluyor. Gençler bunu yapmasınlar. Ben severek evlenmedim. Görücü usulü evlendim ama eşimi sevdim, bırakmadım. Şimdiki gençlere tavsiyem, sakın küçük meseleleri büyütmesinler."

Eşinin kendisine çok güzel baktığını dile getiren İhsan Nuri Alkoyun (61) da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline teşekkür etti.