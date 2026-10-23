Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan'da 'İyilik Var' Projesi kapsamında gençler ve yaşlılar seramik boyadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da 'İyilik Var' Projesi kapsamında gençler ve yaşlılar seramik boyadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da 'İyilik Var' Projesi kapsamında gençler ve yaşlıların katılımıyla seramik boyama etkinliği düzenlendi. Feraye Yeşilyaprak'ın ev sahipliğindeki etkinlikte kuşaklar arası iletişim ve dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlandı.

Erzincan'da, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "İyilik Var" Projesi kapsamında gençler ile yaşlıların katılımıyla seramik boyama etkinliği düzenlendi.

İşletme sahibi Feraye Yeşilyaprak'ın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte, gençler ve yaşlılar birlikte seramik boyayarak sanatsal çalışmalar yaptı.

Etkinlikle kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesi, dayanışmanın artırılması ve katılımcıların birlikte üretme deneyimi yaşaması amaçlandı.

Sanatın birleştirici gücünden yararlanılan buluşmada, gençler ile yaşlılar birlikte vakit geçirerek paylaşma ve dayanışma örneği sergiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
Trabzonspor'dan Avrupa'da 2'de 2

Trabzonspor Avrupa'da fırtına estiriyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yemek yiyen kediye taşla vurdu! Hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti

Yemek yiyen kediye taşla vurdu! Yoluna aynı şekilde devam etti
Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e aşk dolu mesaj: Oy kurban olduğum

Birkan Nasuhoğlu’ndan Dilan Çiçek Deniz’e: Oy kurban olduğum
Şişli Kurtuluş’ta taksiciyle tartışan kadın aracın üstüne çıktı: O anlar kamerada

Ne yaptıysa ikna edemedi! Kadın müşteri taksiciyi çileden çıkardı

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı Yeni Parti'ye katıldı

Kadıköy Belediye Başkanı yeni adresini duyurdu

SPK düğmeye bastı: 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı

SPK düğmeye bastı: 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı
Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı

Yeni Partili belediye başkanı için tutuklama kararı
Melek Mosso, İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar

İspanyol sevgilisini ailesiyle tanıştırdı: Çok güzel anlaştılar