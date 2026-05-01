Erzincan'da 70 yaş ve üzeri vatandaşlar 'psikososyal destek'le yalnız bırakılmıyor

Erzincan'da 70 yaş ve üzeri vatandaşlar psikologlar eşliğinde evlerinde ziyaret edilerek yaşlıların yaşam kalitelerinin yükseltilmesi için gözlem ve psikolojik değerlendirme çalışmaları yürütülüyor.

Erzincan Belediyesince, yaşlı bireylerin yaşam kalitesini artırmak amacıyla "Ev Temelli Psikososyal Değerlendirme ve Destek Programı" başlatıldı.

Belediyenin Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde yürütülen program kapsamında, 70 yaş ve üzeri vatandaşlara psikologlar eşliğinde ev ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

Ziyaretler sırasında yaşam öyküsü sohbetleri, hatıra paylaşımları, basit zihinsel egzersizler ile dikkat ve hafıza çalışmaları yapılıyor.

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdür Yardımcısı Burhan Çelik, AA muhabirine, ziyaretler kapsamında yaşlılara basit zihinsel etkinlikler yapıldığını belirtti.

Çelik, "Erzincan Belediyesi olarak yaşlılarımızın her türlü yanında olmaya gayret ediyoruz ve bu çalışmalar kapsamında da yine gelen talepler doğrultusunda yaşlılarımıza ulaşmaya çalışacağız." dedi.

Projenin amacına ilişkin bilgileri paylaşan Çelik, şöyle devam etti:

"Yaşlılarımızı yalnız bırakmamak, evlerinde ziyaret ederek sohbet eşliğinde bilişsel, duyusal farkındalık yaratmak adına psikologlarımızın öngördüğü şekilde, yani daha erken tanı şeklinde onlara yardımcı olmak. Belediye olarak gittiğimiz yaşlılarımızı takip programına aldık. Belli periyotlarla tekrar aynı kişilerle görüşülerek yine aynı işlemler yapılıp sohbetler eşliğinde devam edeceğiz. Projemiz zaten yeni başladı ama bu zaman süresince 7 yaşlımıza ulaştık ve bunun da devamının geleceğine inanıyoruz. Hatta şu an yine talepler var, onları da belli periyotlarla listemize aldık."

Belediye bünyesinde görev yapan psikolog Aybüke Aslan Kayaoğlu ise Erzincan Belediyesi Aile Danışmanlık Birimi olarak yaşlılara ulaşmakta zorlandıklarını ve yaşlıların da merkeze gelmekte güçlük çektiklerini belirtti.

Ziyaretlerde yaptıkları çalışmaları anlatan Kayaoğlu, şöyle konuştu:

"Yaşlı bireylerin bilişsel, duygusal ve sosyal işlevlerini anlamaya yönelik gözlem ve psikolojik değerlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Uyguladığımız testler aracılığıyla onların psikososyal ihtiyaçlarını belirlemeyi, yaşam kalitelerini destekleyecek öneriler geliştirmeyi ve nihai olarak koruyucu ruh sağlığı hizmetlerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Projemize yeni başladık ve daha birçok yaşlımıza ulaşmayı planlıyoruz. Yalnız yaşayan ya da evinde yaşlı bireyi olan kişiler de bizimle irtibata geçebilirler."

"Onların kendilerini değerli ve görülmüş hissetmeleri için buradayız"

Psikolog Nedime Nur Büyükakyol da yaşlıları ziyaret ederek bağ kurduklarının söyledi.

Büyükakyol, yaşlı bireylerin hayat tecrübelerinin toplum için önemli olduğunu ifade ederek "Biz psikologlar olarak sadece dinlemek için değil, onların kendilerini değerli ve görülmüş hissetmeleri için buradayız. Biliyoruz ki bir insanın kendini iyi hissetmesi çoğu zaman duyulduğunu hissetmesiyle başlar. Belediye ekibi olarak bir nebze de olsa bunu başarabildiysek ne mutlu bize. Bizlere çağrı merkezimizden her daim yaş almış bireylerimiz ulaşabilirler. Yaşlı bireylerimizle konuştuğumuzda çok olumlu geri dönüşler aldık. Özellikle zaten yalnız yaşayan yaşlı bireylerimize ziyarette bulunuyoruz. Bu da onların kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı oluyor." dedi.

84 yaşındaki Cahide Gökçe yalnız yaşadığını ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek belediye ekiplerine teşekkür etti.

"Yaşlılara önerimiz, kendilerini bırakmasınlar"

72 yaşındaki emekli öğretmen Naime Yılmaz da uygulamayı beğendiğini kaydetti.

Gençlere ve yaşlılara tavsiyelerde bulunan Yılmaz, "Gençlere önerim, gelecekte kendilerinin daha iyi olmaları için bol bol çalışsınlar, yardım etsinler, yardımlaşmaya önem versinler. Yaşlılara önerimiz, kendilerini bırakmasınlar, yürüyüşlerini yapsınlar, bulmacalar çözsünler, kitaplar okusunlar, çevresindekilerle ilişkiler kursunlar. Hem zihinsel hem bedensel olarak kendilerini geliştirirler yani iyice yaşlanmazlar, kendilerini bırakmazlar yaşlılıkta." diye konuştu.

Naime Yılmaz'ın beraber yaşadığı ablası 78 yaşındaki Saime Yılmaz da uygulama kapsamında çeşitli etkinlikler yaptıklarını anlattı.