Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mezuniyet Töreninde İsrail Protestosu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinde (EBYÜ) mezuniyet töreninde öğrenciler, İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto edip Gazze halkına destek verdi.

EBYÜ Yalnızbağ Yerleşkesi'ndeki mezuniyet törenine Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Bekir Aksun, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, kurum müdürleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Öğrenciler, geçit töreninde İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto edip Gazze halkına destek verdi. Ellerinde Filistin bayrağının renklerinden oluşan balonlar ve Filistin bayraklarıyla yürüyen öğrenciler, "Soykırıma hayır", "Filistin'e destek, siyonizme lanet" pankartları açtı.

Vali Aydoğdu, törende, mezun öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Öğrencilere seslenen Aydoğdu, "Anne ve babaların da bir anlamda mezuniyet töreni. Sizinle beraber biz de 16 Ağustos tarihinde Erzincan'a Vali olarak atandık ve bir yılı beraber geçirdik. Kendi mezuniyetimdeki heyecanı, şu anda burada sizlerle birlikte aynı duygularla hissettim. Bir yıl boyunca sizinle beraber olduk ve sizden öğrendiklerim oldu." diye konuştu.

CHP Milletvekili Sarıgül, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınayarak, "İsrail uzantısı Amerika'dır. Amerika'nın bastığı yerde ot bitmez. Ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz." dedi.

Belediye Başkanı Aksun, Erzincan'ın kardeşliğin şehri olduğunu belirterek, öğrencilere başarı diledi.

Rektör Prof. Dr. Levent, "Gazze'nin güney sınırında Refah kentinde yerlerinden edilmiş savunmasız Filistinli vatandaşların barındığı çadır kampına Netanyahu'nun siyonist, insanlık dışı, kasıtlı, acımasızca bombalı saldırı ve vahşetini lanetle kınıyor, Gazze şehitlerine Allah'tan rahmet diliyorum. Burukluk yaşıyoruz, bu yüzden bahar şenlikleri ve mezuniyet programında yer alan müzik programlarını kaldırdık." değerlendirmesinde bulundu.

Törenin sonunda 4 bin 600 öğrenci kep atarak mezuniyetlerini kutladı.