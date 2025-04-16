Erol Sayan Besteleri Konseri Bursa'da Büyük İlgi Gördü
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü, 'Erol Sayan Besteleri-Aşk Masalından Şarkılar' konseriyle müzikseverlere unutulmaz bir gece sundu. Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte şef Gökay Usludur yönetimindeki koro ve solistler, Erol Sayan'ın sevilen eserlerini seslendirdi.
Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Sanat Müziği Bölümü "Erol Sayan Besteleri-Aşk Masalından Şarkılar" konseri düzenledi.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Gökay Usludur yönetti.
Gecede solistler ve koro, Erol Sayan'ın sevilen ve unutulmayan eserlerinden oluşan geniş repertuvara yer verdi.
Konserde solist ve koronun sahne performansı müzikseverler tarafından alkışlandı.
Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Kültür Sanat