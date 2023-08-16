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Erol Evgin'in Mimarlık ve Resim Sergisi

Kültür Sanat Haberleri

Erol Evgin, mimari ile resmi tuvalde buluşturduğu 25 adet yağlı boya tablosunu sergiledi. Sergi 5 Eylül tarihine kadar izlenebilir.

Erol Evgin'in, mimari ile resmi tuvalde buluşturduğu, 25 adet yağlı boya tablosunu sanatseverlere sunduğu sergi 5 Eylül tarihine kadar izlenebilecek.

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Yoğun ilgi gören sergi açılışında misafirleriyle yakından ilgilenen Erol Evgin'in, sergi açılışına katılanlar arasında; Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'nden (Mimar Sinan Üniversitesi) hocası ünlü ressam Devrim Erbil, iş insanları Ahmet Eren ve İsmail Eren, TEV'in Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve eşi, Cüneyt Arkın'ın oğulları Kaan Cüreklibatır, Murat Arkın ve eşleri de vardı.

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Kaynak: Magazinkolik / Kültür Sanat

Erol Evgin Eylül Kültür Sanat Haberler

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