Ermenek Batırması'na Coğrafi İşaret Tescili

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki yöresel lezzet olan Ermenek Batırması, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret tescil belgesi almıştır.

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki yöresel lezzeti "Ermenek Batırması"na Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Ermenek Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ermenek Batırmasının tescil edilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatta bulunulduğu belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemiz mutfak kültüründe ve geleneklerinde uzun bir geçmişe sahip olan Ermenek Batırması'nın coğrafi işaret olarak tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapmış olduğumuz başvuru sonucu 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 41'inci Maddesi kapsamında 27.11.2023 tarihinde tescil edilmiştir."