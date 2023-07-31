Ergani'de düzenlenen kültür festivaline 60 bin kişi katıldı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde düzenlenen ve 3 gün süren kültür festivaline 60 bin kişi katıldı. Festivalde birçok sanatçı sahne aldı ve konser boyunca binlerce kişi şarkılara eşlik etti. Festivalin son gününde tiyatro oyunu da sergilendi. Kaymakam Ahmet Karaaslan, vatandaşların festivalden memnun ayrıldığını belirterek, ilçenin sosyal ve kültürel etkinliklere ihtiyacı olduğunu vurguladı.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde belediye tarafından gerçekleştirilen ve 3 gün süren kültür festivaline 60 bin kişi katıldı.Ergani Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ahmet Karaaslan'ın talimatıyla, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve 3 gün süren kültür festivali sona erdi. Kürtçe ve Türkçe şarkıların okunduğu festivalin ilk gününde Sefo ve Ferhat Üngür, ikinci gününde Irmak Arıcı ve Pinhani, üçüncü gününde de Nahide Babashlı ve Sakiler grubu sahne aldı. 3 gün süren festivale ilçe sakinlerinin yanı sıra, çevre il ve ilçelerden yaklaşık 60 bin kişi katıldı. İlçe stadyumunu dolduran binlerce kişi, konser boyunca şarkılara eşlik etti. Festivalin son gününde Şehit Yasin Börü Macera Parkı'nda 'Lyrobotonlu Kaplumbağa Silva' isimli tiyatro oyunu da sergilendi.

'FESTİVALDE GÖNLÜNCE EĞLENEN VATANDAŞLARIMIZI GÖRMEK BİZİ ÇOK MUTLU ETTİ'

Kaymakam Ahmet Karaaslan, gönüllerince eğlenen vatandaşları gördükleri için mutlu olduklarını belirterek, 'Erganimizde gençlerimizin talebi üzerine geçen sene yaz konserlerinin ilkini gerçekleştirmiştik. Yoğun ilgi gören konserlerin ardından bu sene 3 günlük bir festival düzenlemeye karar verdik. İlçemizin sosyal ve kültürel etkinliklere ihtiyacı var. Biz de özellikle gençlerimizin sesine kulak vererek huzur ve güven ortamında Erganimizde kültür, sanat, tarih, eğitim gibi tüm alanlarda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Dolu dolu geçen festivalde gönlünce eğlenen vatandaşlarımızı görmek bizi çok mutlu etti. İlçemizin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ederiz. Ayrıca, yine bir ilk olarak gerçekleştirdiğimiz 'kitap kafe' hizmetimize gösterilen ilgiden dolayı ikincisinin hazırlığında olduğumuzu ve yakında gençlerimizin hizmetine sunacağımızın müjdesini vermek isterim? dedi.(DHA)