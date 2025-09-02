Ereğli Savaşı'nın Yeri İçin Yüzey Araştırmaları Başladı

Haberler

Konya'nın Ereğli ilçesinde, 1101 Haçlı Seferleri Ereğli Savaşı'nın yer tespiti için 15 kişilik bir bilim ekibi yüzey araştırmalarına başladı. Çalışmalar, tarihi köprünün etrafında yoğunlaşacak.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, 1101 Haçlı Seferleri Ereğli Savaşı'nın yer tespiti için bilim insanları ve uzmanlardan oluşan 15 kişilik ekip, yüzey araştırmalarına başladı.

1097 Birinci Haçlı Seferi'nin devamı niteliğindeki 1101 Haçlı Seferi Ereğli Savaşı'nın yerinin tespit edilmesi için Ereğli ilçesinin Akhüyük ve Çiller mahalleleri arasındaki bölgede yüzey araştırması başlatıldı. Yüzey araştırmalarında eski Çad ve Senegal Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Osteoarkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Vedat Onar, Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Serhat Şahin ve Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Harita Mühendisi Dr. Ömür Esen de yer alıyor. Tarihi taş köprü etrafında yüzey araştırmalarını yoğunlaştıran 15 kişilik ekip, belirli periyotlarla gün gün farklı bölgelerde araştırmalar yürütecek. Çalışmaların ilerleyen safhalarında ise Ereğli halkına 'Kent Sohbetleri' kapsamında bilgilendirme yapılacağı belirtildi.

