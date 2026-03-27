Mersin'de öğrenciler "Su Seferberliği" etkinliğinde buluştu

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrenciler "Su Seferberliği" etkinliğinde yaptıkları çalışmaları sergiledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Genç AR-GE ekibi tarafından yürütülen Erdemli Belediyesince desteklenen "Su Seferberliği" etkinliği kapsamında ilçenin sahil bandında program düzenlendi.

Su konusunda farkındalık oluşturmak hedefiyle yapılan programda öğrenciler hazırladıkları projeleri sergiledi.

Çeşitli atölye çalışmalarının yapıldığı etkinlikte, suyun önemi de anlatıldı.

Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, yaptığı açıklamada, gençlerin suyun önemine duyarlı olmasının önemli olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz, gerek etkinliklerinde gerek resimlerinde gerek müzikle ifadelerinde bu hassasiyeti yakalamışlar. Suyun önemini kavramışlar bu da bizi sevindiriyor." dedi.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da farkındalık açısından güzel bir etkinlik yapıldığını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci de anlamlı etkinlikle su farkındalığı oluşturduklarını kaydetti.

