Mersin'de öğrenciler "Su Seferberliği" etkinliğinde buluştu

Güncelleme:
Mersin'in Erdemli ilçesinde 'Su Seferberliği' etkinliği kapsamında öğrenciler hazırladıkları projeleri sergileyerek suyun önemine dikkat çekti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde öğrenciler "Su Seferberliği" etkinliğinde yaptıkları çalışmaları sergiledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Genç AR-GE ekibi tarafından yürütülen Erdemli Belediyesince desteklenen "Su Seferberliği" etkinliği kapsamında ilçenin sahil bandında program düzenlendi.

Su konusunda farkındalık oluşturmak hedefiyle yapılan programda öğrenciler hazırladıkları projeleri sergiledi.

Çeşitli atölye çalışmalarının yapıldığı etkinlikte, suyun önemi de anlatıldı.

Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, yaptığı açıklamada, gençlerin suyun önemine duyarlı olmasının önemli olduğunu belirterek, "Öğrencilerimiz, gerek etkinliklerinde gerek resimlerinde gerek müzikle ifadelerinde bu hassasiyeti yakalamışlar. Suyun önemini kavramışlar bu da bizi sevindiriyor." dedi.

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara da farkındalık açısından güzel bir etkinlik yapıldığını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Muhammed Özdemirci de anlamlı etkinlikle su farkındalığı oluşturduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

İşte Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi

Vedat Muriqi'den A Milli Takımımız hakkında açıklama: Zayıf noktalarını biliyoruz

Vedat Muriqi'den Türkiye hakkında iddialı sözler
Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
Tartışma yaratan görüntü! Yorumu size bırakıyoruz

Yorumu size bırakıyoruz!
Sevgilisi tarafından terk edilen kadının paylaşımı olay oldu

Sevgilisi tarafından terk edilen genç kızın paylaşımına bakın

Vedat Muriqi'den A Milli Takımımız hakkında açıklama: Zayıf noktalarını biliyoruz

Vedat Muriqi'den Türkiye hakkında iddialı sözler
Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali! 25 yaşını kutladı, türkü bile söyledi

İşte Türkiye'nin konuştuğu Barış'ın son hali
Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor

Doğal gaz faturalarında yeni dönem! 4 gün sonra başlıyor