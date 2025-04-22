Erciyes Üniversitesi 11. Tiyatro Festivali Başladı

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tiyatro Kulübü Deneme Sahnesi tarafından düzenlenen 11. Tiyatro Festivali, perdelerini sanatseverlere açtı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde başlayan festivalin ilk gününde Retro Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Gülesin Gelenbevi'nin üstlendiği "Geleneksel Türk Tiyatrosu" adlı oyun sahnelendi.

Etkinlik aralarında "Gitarını kap gel" etkinliğinin de düzenlendiği festivali, ERÜ Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ile akademisyenler ve öğrenciler takip etti.

Bir hafta sürecek festivalde, farklı topluluklar oyunlarını sergileyecek.