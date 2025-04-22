Ev kadınlarına emeklilik hakkı geliyor! Primlerin 3'te birini devlet ödeyecek

Detaylar belli oldu! Milyonlarca ev kadınına emeklilik hakkı geliyor
Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor

Üç adet çeyrek altın bir asgari ücretle yarışıyor
Vatikan, Papa Francis'in tabuttaki fotoğraflarını yayınladı

Vatikan paylaştı! İşte Papa Francıs'in açık tabuttaki fotoğrafı
Damacanaya 4 ayda 3 zam! Bir bardak suyun maliyeti 1 lira 30 kuruş oldu

Bir bardak suyun maliyetini duyan kulaklarına inanamıyor

Erciyes Üniversitesi 11. Tiyatro Festivali Başladı

Erciyes Üniversitesi 11. Tiyatro Festivali Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erciyes Üniversitesi Tiyatro Kulübü Deneme Sahnesi tarafından düzenlenen 11. Tiyatro Festivali, Sabancı Kültür Sitesi'nde sanatseverlerle buluştu. İlk gününde Retro Tiyatro Topluluğu 'Geleneksel Türk Tiyatrosu' adlı oyunu sahneledi. Festival, bir hafta süresince farklı toplulukların oyunlarına ev sahipliği yapacak.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tiyatro Kulübü Deneme Sahnesi tarafından düzenlenen 11. Tiyatro Festivali, perdelerini sanatseverlere açtı.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde başlayan festivalin ilk gününde Retro Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Gülesin Gelenbevi'nin üstlendiği "Geleneksel Türk Tiyatrosu" adlı oyun sahnelendi.

Etkinlik aralarında "Gitarını kap gel" etkinliğinin de düzenlendiği festivali, ERÜ Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ile akademisyenler ve öğrenciler takip etti.

Bir hafta sürecek festivalde, farklı topluluklar oyunlarını sergileyecek.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Murat Asil - Kültür Sanat
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.