Erciyes Üniversitesi 11. Tiyatro Festivali Başladı
Erciyes Üniversitesi Tiyatro Kulübü Deneme Sahnesi tarafından düzenlenen 11. Tiyatro Festivali, Sabancı Kültür Sitesi'nde sanatseverlerle buluştu. İlk gününde Retro Tiyatro Topluluğu 'Geleneksel Türk Tiyatrosu' adlı oyunu sahneledi. Festival, bir hafta süresince farklı toplulukların oyunlarına ev sahipliği yapacak.
Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tiyatro Kulübü Deneme Sahnesi tarafından düzenlenen 11. Tiyatro Festivali, perdelerini sanatseverlere açtı.
ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Sabancı Kültür Sitesi'nde başlayan festivalin ilk gününde Retro Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Gülesin Gelenbevi'nin üstlendiği "Geleneksel Türk Tiyatrosu" adlı oyun sahnelendi.
Etkinlik aralarında "Gitarını kap gel" etkinliğinin de düzenlendiği festivali, ERÜ Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun ile akademisyenler ve öğrenciler takip etti.
Bir hafta sürecek festivalde, farklı topluluklar oyunlarını sergileyecek.