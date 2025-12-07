Türk Kızılay, "İyiliğe Engel Yok" programında engelsiz gönüllülerle buluştu

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Önemli olan düşseniz bile ayağa kalkıp yürümeye devam etmeyi başarabilmektir. İşte sizler 'Engelsiz Kızılay Teşkilatı', tüm Kızılay ailesine, gönüllülerine, aslında bütün Türkiye'ye bu dersi öğretiyorsunuz." dedi.

Türk Kızılay tarafından bir otelde, Kızılay'ın engelsiz gönüllülerinin ilham veren hikayelerinin paylaşıldığı "İyiliğe Engel Yok" temalı program düzenlendi.

Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, 2021'de kurulan Engelsiz Kızılay Teşkilatı'nın Türkiye genelinde 117 teşkilata ve 44 bin engelli gönüllüye ulaştığını, gece gündüz hizmet ettiğini belirtti.

Herkesin herhangi bir şekilde bir uzvu ya da fiziki durumlarıyla ilgili zorlukla karşılaşabileceğine dikkati çeken Yılmaz, "Dirençli olmak, düşmemek demek değildir. İnsanız, hepimiz düşebiliriz. Deprem, sel, yangın, ekonomik zorluk olur, sağlıkla alakalı bir problem yaşarız. Önemli olan düşseniz bile ayağa kalkıp yürümeye devam etmeyi başarabilmektir. İşte sizler Engelsiz Kızılay Teşkilatı, tüm Kızılay ailesine, gönüllülerine, aslında bütün Türkiye'ye bu dersi öğretiyorsunuz." diye konuştu.

Yılmaz, Engelsiz Kızılay Teşkilatı'nın engeli olmayan bireylere, "Peki sen iyilik için ne yapıyorsun?" sorusunu hatırlatan bir yapı olduğunu dile getirdi.

"Henry Dunant Ödülü Engelsiz Kızılay Teşkilatı'na verildi"

Kızılay'ın, üyesi olduğu Kızılay–Kızılhaç Federasyonunda, 'Engelsiz Kızılay' modelini dünyaya örnek gösterdiğini belirten Yılmaz, en prestijli Henry Dunant Ödülü'nün Engelsiz Kızılay Teşkilatı'na verildiğini dile getirdi.

Yılmaz, Engelsiz Kızılay Teşkilatı modelinin uluslararası alanda yayılmaya başladığını, Kızılay-Kızılhaç Federasyonu'ndaki üye ülkelerde de bu tür yapılarının kurulmasına öncülük etmiş olacaklarını söyledi.

Genel Başkan Yılmaz, gönüllülerin yürüttüğü çalışmalarda ihtiyaç duydukları her konuda Türk Kızılay'ın yanlarında olduğunu, gönüllülerin talep ettiği her başlıkta gerekli desteği sağlamayı görev bildiklerini ifade etti.

Engelsiz Kızılay Teşkilatının 2026 yılına kadar tüm illerde kurulması için çalışmalarını sürdürdüklerini, gönüllülük süreçlerini kolaylaştıracak pek çok alanda hazırlık yaptıklarını ifade eden Yılmaz, bu kapsamda bilgi teknolojileri çözümleri ile engelsiz ikram araçları gibi farklı uygulamaların geliştirildiğini, bu çalışmaları gönüllülerin ihtiyaçlarına göre yaygınlaştırılmaya devam edileceğini dile getirdi.

Türk Kızılay Engelsiz Koordinasyon Kurulu Başkanı Yener Tanık ise Engelsiz Kızılay Teşkilatının yürüttüğü çalışmalarla yalnızca Türkiye için değil, uluslararası insani yardım sistemi için de örnek bir model niteliği taşıdığını vurguladı.

Tanık, Uluslararası Kızılay–Kızılhaç Federasyonu ile gerçekleştirilen ortak çalışmalar sayesinde Türk Kızılay'ın engelsiz gönüllülük alanında küresel ölçekte söz sahibi olmasının sağlandığını, bu kapsamda Kızılay Engelsiz Koordinasyonunun Cenevre'de en prestijli ödüllerinden birine layık görüldüğünü kaydetti.

Programda, Kızılay Engelsiz Gönüllüleri ile Kızılay Engelsiz Siirt Başkanı Bekir Özdeniz, milli sporcu Hüseyin Görücü, Psikiyatrist Sare Aydın, Sanat Tarihçisi Hülya Aydemir ve Türkiye'nin serebral palsili ilk uzay mühendisi Turgay Karakaş ilham veren hikayelerini anlattı.