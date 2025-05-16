Engelliler Haftası'nda Resim Sergisi Açıldı

Engelliler Haftası'nda Resim Sergisi Açıldı
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Çorum'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında açılan 'Sevgi dolu fırça izleri' sergisinde, özel gereksinimli çocukların sanat çalışmaları sergilendi. Etkinlik, sanat aracılığıyla farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Çorum'da Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında "Sevgi dolu fırça izleri" resim sergisi açıldı.

100. Yıl Özel Eğitim Okulunca, Resim Öğretmeni Özlem Ceyhuni koordinatörlüğünde kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergide özel gereksinimli çocukların yıl boyunca yaptıkları boyama çalışmaları, tuval üzerine akrilik çalışmaları ve okul bahçesinde yetiştirilen su kabaklarının biçimlendirilerek boyandığı çalışmalar sergilendi.

Ceyhuni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Engelliler Haftası'nda sanat aracılığıyla farkındalık oluşturmak için yıl boyunca hazırlandıklarını söyledi.

Sergi vesilesiyle özel çocukların kendilerini sanatla ifade ettiklerini belirten Ceyhuni, farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini kaydetti.

Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Mehmet Armutcu, 100. Yıl Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Recep Celep de katıldı.

Kaynak: AA / Tugay Göktürk - Kültür Sanat
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