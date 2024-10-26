Endonezyalı Öğrenciler Eskişehir'de Batik Sanatını Tanıttı

Eskişehir'de öğrenim gören Endonezyalı üniversite öğrencileri, kumaşlara renkli desenler kazandırmak amacıyla yapılan batik sanatını tanıtım etkinliği gerçekleştirdi.

Endonezya Eğitim, Kültür, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı ve Türkiye'deki Endonezyalı Öğrenciler Birliği (PPI Türkiye) tarafından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi'nde "Batik ve Ebru" etkinliği düzenlendi.

Eskişehir'de eğitim gören yaklaşık 150 Endonezyalı öğrencinin bir araya getirilmesiyle düzenlenen etkinlikte, ücretsiz batik ve ebru sanatı atölyeleri gerçekleştirildi.

PPI bölgeleri ve yerel kültür merkezleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına düzenlenen atölyelere, ESOGÜ öğrencileri ve akademisyenler de katılım sağladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Erşahin Ahmet Aygün, AA muhabirine, düzenlenen atölye çalışmalarının kültürel etkileşim açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde eğitim gören tüm Endonezyalı öğrencilerin etkinliğe katılım sağladığını anlatan Aygün, "Bu etkinlik ile Endonezyalı öğrencilerimizi daha yakından tanımış olduk. Endonezyalıların bu kadar çalışkan olduklarını bilmiyordum. Tebrik ediyorum kendilerini, hayran kaldım. Onların çalışkanlıklarını örnek almalıyız." ifadesini kullandı.

"Çok güzel arkadaşlıklar kurduk"

ESOGÜ Kimya Mühendisliği bölümü 2. sınıf öğrencisi Verda Naufal Arista da kültürel mirasları olan batik sanatını tanıtmaktan büyük keyif aldığını belirtti.

Arista, düzenlenen atölyelerin ücretsiz ve herkesin katılımına açık olduğunu, bu etkinliğin Türk öğrencilerle aralarındaki iletişimi güçlendireceğini kaydetti.

Batik sanatında en önemli noktanın balmumu bıçağını kullanabilmek olduğunu anlatan Arista, "Batik, kumaşın üzerine balmumu bıçağıyla ülkemize has desenler çizerek yapılan resim tekniği. Türk vatandaşları için çok yeni bir teknik aslında, onlara çok ilginç geliyor. Bu yüzden atölyeler çok eğlenceli geçiyor, Türk arkadaşlarımızla aile gibi olduk. Çok güzel arkadaşlıklar kurduk. Onlar da batiki öğrenmek için çok hevesliler." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Endonezyalı öğrencilere ebru sanatı eğitimi veren, Eskişehir Halk Eğitim Merkezi eğitmeni Mübeccel Enönlü ise ebrunun Türk Kültürü açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Etkinlikle görev alarak, ebru sanatını farklı kültürlere anlatmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Enönlü, bu sanatta genellikle eczacılıkta kullanılan kitreyle çalıştıklarını, geleneksel bir sanat olduğu için at kılı fırça kullanımı gerektirdiğini sözlerine ekledi.