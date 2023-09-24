30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin en prestijli ödülü olan 'En İyi Film Ödülü', 'Sanki Her Şey Biraz Felaket' adlı filme gitti. Umut Subaşı'nın yönetmenliğini üstlendiği bu film, jüri tarafından büyük beğeni kazandı.

EN İYİ FILM: 'SANKİ HER ŞEY BIRAZ FELAKET'

30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali'nin en prestijli ödülü olan 'En İyi Film Ödülü', 'Sanki Her Şey Biraz Felaket' adlı filme gitti. Umut Subaşı'nın yönetmenliğini üstlendiği bu film, jüri tarafından büyük beğeni kazandı.

EN İYİ ERKEK OYUNCU: AHMET AĞĞÜN

'Karganın Uykusu' adlı filmdeki performansıyla Ahmet Ağğün, festivalin 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi oldu. Bu başarılı oyuncu, karakterini büyük bir ustalıkla canlandırarak jüriyi etkiledi.

EN İYİ KADIN OYUNCU: SELEN KURTARAN

'Cam Perde' filmiyle Selen Kurtaran, 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü. Kurtaran'ın bu roldeki etkileyici performansı, festivalin unutulmazları arasına girdi.

TÜRK SINEMASININ İKİ BÜYÜK İSMİNE ÖZEL ÖDÜL

30. Uluslararası Altın Koza Film Festivali, Türk sinemasının efsane isimlerinden Türkan Şoray ve Kadir İnanır'a da ayrıcalıklı bir ödül verdi. Bu iki usta oyuncu, 'Sinemamızın Yüzü Özel Ödülü' ile onurlandırıldı.

'KARGANIN UYKUSU' 6 ÖDÜLLE DAMGA VURDU

Festivalin en fazla ödül kazanan filmi, 'Karganın Uykusu' oldu. Bu etkileyici yapım, 6 ödülle geceye damgasını vurdu. Ahmet Ağğün'ün 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü dahil olmak üzere, birçok kategoride başarılı oldu.

Uluslararası Altın Koza Film Festivali, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın ev sahipliğinde, renkli bir törenle sona erdi.

Bu prestijli etkinlik, Türk sinemasının geleceğine ışık tutan yetenekleri ve başarılı yapımları ödüllendirerek sinema severlerle buluştu.

Festivalde, ödüle layık görülen sanatçı ve eserler şöyle:

En İyi Film: Sanki Her Şey Biraz Felaket

Yılmaz Güney Ödülü: Karganın Uykusu

Adana İzleyici Ödülü: Karganın Uykusu

Jüri Özel Mansiyon Ödülü: Leyla, Reyhan, Asya (Bir Gün 365 Saat)

En İyi Yönetmen: Umut Subaşı (Sanki Her Şey Biraz Felaket)

Senaryo: Umut Subaşı (Sanki Her Şey Biraz Felaket)

En İyi Kadın Oyuncu: Selen Kurtaran (Cam Perde)

En İyi Erkek Oyuncu: Ahmet Ağğün (Karganın Uykusu)

Müzik: Canset Özge Can (Karganın Uykusu)

Görüntü Yönetmeni: Ziya Kasapoğlu (Karganın Uykusu)

Sanat Yönetmeni: Meral Aktan (Annesinin Kuzusu)

Editing: Fikret Reyhan (Cam Perde)

Yardımcı Kadın Oyuncu: Elit İşcan (Suyun Üstü), Nilay Erdönmez (Yüzleşme)

Yardımcı Erkek Oyuncu: Necip Memili (Annesinin Kuzusu), Okan Urum (Yüzleşme)

Umut Veren Genç Kadın: Deniz Altan (Kıyıda)

Umut Veren Genç Erkek: Eser Ağcalı (Karganın Uykusu)

FİLMYÖN En İyi Yönetmen Ödülü: Açık Kapılar Ardında (Alp Giray Uğurlu)

SİYAD En İyi Film: Sanki Her Şey Biraz Felaket (Umut Subaşı)

Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: Cam Perde