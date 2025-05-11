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Emir Karatekin Bey'in Kabri Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Emir Karatekin Bey'in Kabri Ziyaretçilerini Ağırlıyor
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Batı Karadeniz'i fetheden ilk Müslüman Türk komutanı Emir Karatekin Bey'in Çankırı'daki kabri, asırlardır ziyaretçilerini bekliyor. 1074 yılında Çankırı'yı fetheden Karatekin Bey'in türbesi, yoğun ilgi görüyor ve birçok kişi burada dua etmek için bir araya geliyor.

Batı Karadeniz'in fatihi Emir Karatekin Bey'in kabri asırlardır ziyaretçilerini ağırlıyor

ÇANKIRI - Batı Karadeniz bölgesini fetheden ilk Müslüman Türk komutan olma unvanını taşıyan Emir Karatekin Bey'in Çankırı'daki kabri asırlardır ziyaretçilerini ağırlıyor.

1074 yılında Çankırı'yı fetheden ve Kastamonu ve Sinop'u da ele geçirmesiyle Batı Karadeniz bölgesini fetheden ilk Müslüman Türk komutan olarak anılan Selçuklu Komutanı Emir Karatekin Bey'in Çankırı Kalesindeki türbesi asırlardır ziyaretçilerini ağırlıyor. 1106 yılında vefat ettiği belirtilen Emir Karatekin Bey'in türbesinde eşi Meryem Hatun ve iki çocuğunun kabri de yer alıyor. Asırlardır tarihi kalede bulunan türbe, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Vatandaşlar, türbeyi ziyaret ederek Kuran'ı Kerim okuyup dua ediyor.

"Buraya çoğu şehirden sık sık vatandaşlar ziyaret etmek için gelip dua ediyor"

Vatandaşların sıklıkla türbeyi ziyaret ettiğini söyleyen Şahin Harmancı, "Çankırı Kalesi'nde Çankırımızın fethi Karatekin Beyin türbesi vardır. Karatekin Bey, 1074 yılında Çankırı'yı fethetmiştir. Çankırı'yı fethettiği gibi Kastamonu ve Sinop illerini de fethettiği rivayet ediliyor. Çankırı için büyük bir maneviyatı olan Karatekin Bey, Çankırı Kalesi'nde eşi ve çocuklarıyla kalmakta. Buraya çoğu şehirden sık sık vatandaşlar ziyaret etmek için gelip dua ediyor. Ayrıca şu anda yayında olan bir dizideki 'Karatekin' rolü ise Çankırı'daki Karatekin Bey'den esinlenilmiştir" diye konuştu.

Türbeyi ziyaret ettiğini ifade eden Ahmet Cambaz ise, "Çankırı'ya ilk defa gelmiyorum ama Karatekin Beyin türbesine ilk defa 52 yaşımda geldim. Beni için çok heyecanlıydı, türbeyi de gördüm. Eski tarihçesini okudum, öğrenip herkese anlatacağım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEDİRHAN GÖKSU - Kültür Sanat
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