Emir Can İğrek, Bodrum Antik Tiyatro'da Sahne Aldı

Son çıkardığı 'Parti İptal' albümü ile müzik listelerini alt üst eden Emir Can İğrek, Bodrum Antik Tiyatro'da ilk kez sahne aldı. İlgili hayranlarına teşekkür eden İğrek, birbirinden hit şarkılarını coşkulu bir şekilde seslendirdi.

Son çıkardığı "Parti İptal" albümü ile müzik listelerini alt üst ederek dijital platformlarda en çok dinlenen sanatçı olan Emir Can İğrek, ilk kez Bodrum Antik Tiyatro'da sahne almanın heyecanını yaşadı.

Sahneye ilk adımıyla birlikte yoğun bir ilgi ile karşılaşan Emir Can İğrek "İlk kez bu sahnede sizlerle birlikteyim, sizlerle birlikte şarkılarımızı söyleyeceğim için çok mutluyum" diyerek hayranlarına teşekkür etti.

Emir Can İğrek kendisini dinlemeye gelen binlerce seveniyle beraber dillere pelesenk olmuş şarkılarından "Ali Cabbar", "Nalan", "Kor", "Beyoğlu" ve "Beyaz Skandalım" gibi bir çok hit olmuş parçasını müzikseverlerle birlikte hep bir ağızdan coşkulu bir şekilde seslendirdi.

Eşsiz sahne performansının yanı sıra muhteşem enerjisiyle de sahne adım atmadık yer bırakmayan Emir Can İğrek, kendisine yapılan pankartlar içinde sevenlerine teşekkür etmeyi ihmal etmedi.