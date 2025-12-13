Haberler

Emekli polis memuru Zekeriya İlhan'ın ikinci şiir kitabı 'Aynadaki Yalan' okuyucuyla buluştu

Bodrum'da yaşayan emekli polis memuru Zekeriya İlhan, beş yıllık bir aradan sonra 'Aynadaki Yalan' isimli ikinci şiir kitabını yayınladı. İlhan, edebiyat alanında yeni eserler yazmaya devam edeceğini de belirtti.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde yaşayan emekli polis memuru Zekeriya İlhan (56) dört yıl önce çıkardığı ilk şiir kitabının ardından ikinci şiir kitabı 'Aynadaki Yalan' okuyucuyla buluştu.

Elazığ'ın Maden ilçesinde doğan ve 32 yıl polis memuru olarak görev yapan ve 2 yıl önce emekli olan Zekeriya İlhan 2021 yılında 'Rüyadaki Vuslat' isminde şiir kitabı çıkardı. Lise yıllarında okuduklarından etkilenerek, şiirler yazan İlhan, meslek hayatı boyunca ilham aldığı ve yaşadığı her olayı mısralarına dökerek, 120 şiir yazdı. Emekli olduktan sonra edebiyatı bırakmayan İlhan 2'inci şiir kitabını kaleme aldı. Geçtiğimiz aylarda basımı tamamlanan 'Aynadaki Yalan' okuyucuyla buluştu.

ŞİİR VE HİKAYE KİTABI YAZACAK

Edebiyata yoğunlaştığını ifade eden Zekeriya İlhan, "2023 yılı sonunda emekli oldum, 32 yıl vatana hizmet ettik alnımızın akıyla. Vatan borcumuzun bir kısmını bitirdik, gerisi devam ediyor. Yeni kitaplar ve şiirler yazarak hizmet etme çabasındayım. 4 yıl aradan sonra 'Aynadaki Yalan' isimli şiir kitabım okuyucularla buluştu. Bu kitabı içerisinde çocukluk yıllarımda yazdığım şiirlerim de mevcuttur. Bu kitapta doğa, tasavvuf ve günümüzdeki toplumsal sorunları dile getirmeye çalıştım. Umarım topluma bir nebze istemiş olduğum katkıyı verir. Yeni bir şiir kitabı hazırlığım var. Bununla birlikte bir hikaye yazma gayreti içerisindeyim. Bilimsel olarak çeşitlendirmeyi amaçlıyorum" dedi.

