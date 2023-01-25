'Emanet Vakti' yeni baskısıyla okuyucuyla buluştu

Kendisi öğrencilik yıllarında, cinayet-polisiye-gerilim türünde yazdığı Emanet Vakti romanı ile hatırı sayılır bir okuyucu kitlesine sahip. Bugünlerde Emanet Vakti romanının ikinci baskısı, yenilenmiş kapak tasarımı ve ekstra yazar sözleri ile yeniden internet sitelerinde ve büyük kitapçılarda okuyucularına sunuldu. Usta kalemlerin övgü dolu sözleri kitabın arka kapağını süslemiş durumda. Hekimlik hayatının yanında edebiyat ile yakından ilgili olması, bu konuda eserler vermesi tıp camiasında önemli takdir görüyor. Yazmaya ve boks, basketbol, gitar, resim gibi çok çeşitli hobilere sahip Yazar, Doktor Ömer Toprak, kuvvetli kalemi, güçlü olay akışı ve ters köşe yapan anlatım başarısı ile edebiyat dünyasında adından daha çok söz ettireceğe benziyor!

Kitap Hakkında;

Aziz Aslan… Sevgi dolu bir eşe sahip, başarılarıyla tüm ülkede tanınan bir cerrah. Muhteşem bir zekaya sahip, usta bir satranç oyuncusu. Geceleri ise kurduğu gizemli imparatorlukla geçmişinin intikamını alan bir seri katile dönüşüyor. Bir gün bu gizemli imparatorluk, kendi intikamını almak isteyen bir başkasıyla kesişiyor. Zekaların çarpıştığı, kazananın son ana kadar gölgede kaldığı bir savaş başlıyor…

Bütün kişilerin ve olayların siyah ve beyaz olmadığı, her şeyin gri olduğu bir hikaye. Ustalıkla gizlenmiş tuzaklar… Gizemli mektuplar ve acı dolu hikayeler…

Bir cerrahın kan dolu hikayesi…

Her sayfanın ardından satırları kendiniz italikleyeceğiniz, gizem dolu bir roman…

"Son kelimeler dökülürken ağzından, korkuyla dolacak işitilen fısıltılar… "Emanet Vakti geldi…""

"Muamma ve heyecanı bir an bile yitirmeksizin; istihbarat örgütlerinin, gizli oluşumların ve örtülü operasyonların kesişiminde, iki keskin zekanın karşı karşıya gelmesi ve büyük bir intikamın hikayesi... Ömer Toprak, "Emanet Vakti"nde okura sürükleyici ve nefes kesici bir serüven vaat ediyor, okunmayı hak ediyor."/Mehmet Berk Yaltirik

"Ömer Toprak'ın Emanet Vakti'ni okuma vaktinde, buzun içinde ateşi gizlemek gibi bir hayatın sarsıcı süreçleriyle temas kurabilirsiniz. Yazarın anlatım başarısı kitabın içeriğine işlenmiş merak ve heyecanı doruğa çıkarıyor."/Z. Abidin Toprak

Yazar Hakkında;

Yazar 4 çocuklu bir ailenin 2. çocuğu olarak 14 Eylül 1992 yılında Diyarbakırda dünyaya geldi. Evli ve bir çocuk babasıdır. Liseyi Diyarbakır İMKB Anadolu Öğretmen Lisesinde okudu. 2011-2017 yılları arasında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde tıp eğitimini tamamladı. 2017-2018 yıllarında Siverek Devlet Hastanesinde pratisyen hekim olarak çalıştı. Meslek hayatına iç hastalıkları branşında İnönü Üniversitesinde doktor olarak devam etmektedir.

Profesyonel olarak 14 yıldır gitar çalıyor olup, çeşitli illerde farklı gruplar ile konser vermiştir. 2013-2016 yılları arasında lisanslı olarak orta ağır siklet boks şampiyonalarına katılmıştır. 2005-2011 yıllarında Karmen Spor Kulübü ile basketbol takım kaptanlığı yapmış, 2 kere Diyarbakır minikler şampiyonu olmuştur. Satranç ile özel olarak ilgilenmekte olup lise yıllarında çeşitli ödülleri mevcuttur.