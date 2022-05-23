Elif Sanchez, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı - Haberler

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Elif Sanchez, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı

AA - Burcu Kaya - Kültür Sanat
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Elif Sanchez, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahne aldı

Caz solisti Elif Sanchez, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahneye çıktı.

Caz solisti Elif Sanchez, 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali'nde sahneye çıktı.

Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde, Sanchez, Grammy ödüllü İspanyol besteci ve gitarist Javier Limon'un yapımını üstlendiği "Mi Voz" (Sesim) adını taşıyan ikinci albümünden şarkılar seslendirdi.

İkinci albümünü ilk kez sanatseverlerin beğenisine sunan Sanchez, türkülerin caz düzenlemelerini de seslendirdi.

Konserde, Sanchez'e trompette Paul Sanhcez, davulda Nesim Ruacan, gitarda Doruk Okuyucu, bass gitarda Guy Bernfeld eşlik etti.

Etkinlik sonunda Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, Sanchez'e çiçek takdim etti.

AA / Burcu Kaya - Kültür Sanat

Mersin Uluslararası Müzik Festivali, Kültür Sanat, Haberler

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