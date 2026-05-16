Elazığlı genç piyanist İspanya'da zirvede

Elazığlı genç piyanist Ömer Gür, İspanya'da düzenlenen uluslararası piyano yarışmasında gösterdiği üstün performansla birincilik ödülünü kazanarak Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.

Sea Sun Festival 2026 kapsamında gerçekleştirilen yarışma, dünyanın farklı ülkelerinden genç yetenekleri bir araya getirdi. İspanya'nın Lloret de Mar kentinde düzenlenen organizasyonda solo piyano ve piyano toplulukları sahne aldı. Türkiye'yi temsil eden Elazığlı genç sanatçı Ömer Gür, "Enstrümantal Tür" (Group B - Category VIII) kategorisinde sergilediği etkileyici performansla jüri üyelerinden tam not alarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Dr. Erduran Gür'ün oğlu olan başarılı piyanistin elde ettiği uluslararası derece, Elazığ'da büyük sevinç oluştururken sanat camiasında da takdirle karşılandı.

Henüz genç yaşta uluslararası başarıya ulaşan Ömer Gür'ün performansı, sosyal medyada da kısa sürede büyük ilgi gördü. Elazığ'ın yetiştirdiği yetenekli isimlerden biri olarak gösterilen genç sanatçı, hem şehrin hem de Türkiye'nin gururu oldu. - ELAZIĞ

