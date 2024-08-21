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Elazığ'da keşfedilen zindan turistlerin ilgisini çekiyor

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Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde yapılan kazılarda, 100 basamakla 36 metre derinliğinde bir zindan keşfedildi. Zindan, tarihi önemiyle dikkat çekiyor ve turistler tarafından yoğun ilgi görüyor.

İki kral esir edilmişti, 36 metre derinde 100 basamakla iniliyor

ELAZIĞ - Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde Harput Kalesi'nde yapılan kazılarda, 100 basamakla 36 metre derinliğinde bir zindan keşfedildi. Artuklu Beyi Belek Gazi tarafından Kudüs Kralı 2. Baudouin ve diğer haçlı soyluların esir tutulduğu bu zindan, tarihi önemiyle dikkat çekiyor. Zindan, günümüzde turizme kazandırılarak ziyarete açıldı ve yoğun ilgi görüyor.

Elazığ'ın Harput Mahallesi'ndeki Harput Kalesinde gerçekleştirilen kazılarda, 100 basamakla 36 metre derinliğe inen bir zindan ortaya çıkarıldı. Artuklu Beyi Belek Gazi tarafından Kudüs Kralı 2. Baudouin ve diğer haçlı soyluların esir tutulduğu bu zindan, tarihi önemiyle dikkat çekiyor. Belek Gazi'nin, Baudouin'in ardından Joscelin ve Galeran'ı da esir alarak bu zindana kapattığı biliniyor. Geçtiğimiz senelerde restorasyon çalışmaları tamamlanan zindan, 2023 Mayıs ayında ziyarete açıldı. Günümüz turizmine kazandırılan zindan ve diğer kale içi mekanlar, yerli ve yabancı ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Harput Kalesinin tarihi derinliği ve restorasyon süreci, bölgenin turistik cazibesini artırarak, ziyaretçi akınını teşvik ediyor.

Eşi ve çocukları ile birlikte tarihi zindan inen vatandaşlardan Dursun Reçber, "İstanbul'dan geliyoruz. Sivas Kangallıyız. Merak ettiğimizden dolayı çocuklarımızın da burayı görmesini ve tarihimizi bilmelerini istedik. Tarihimiz güzel ama ön plana çıkmıyor. Aslında insanların bilmesi gereken bir yer. Ancak ne yazık ki biz yanı başımızdaki tarihimizi bilmiyoruz. Burası bayağı da serin. Tarihi dokular çok güzel. Gelip burayı görmek lazım" dedi.

Ela Reçber ise "Buraya ilk defa geliyorum, çok beğendim. Tarihi dokusu mükemmel" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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