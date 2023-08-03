Ekin Uzunlar, Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nde Sahne Aldı

Karadeniz'in güçlü sesi Ekin Uzunlar, 24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin Halk Konserleri kategorisinde sevilen şarkılarıyla ilçe sakinleriyle buluştu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Uzunlar'a festivale katkısından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

'24. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin Halk Konserleri kategorisinde sahne alan Karadeniz'in güçlü sesi Ekin Uzunlar, sevilen şarkılarıyla ilçelilerle buluştu.

Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kapsamında 100 ülkeden kültür ve sanat elçisinin davet edildiği 24. Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin halk konserleri kategorisinde konsere imza atan Karadeniz müziğinin güçlü ismi Ekin Uzunlar, binlerce hayranının yanı sıra festivale katılan yabancı konuklara da unutamayacakları bir gece yaşattı.

Sevilen şarkılarını kemençesi eşliğinde seslendiren Uzunlar'a hayranları da eşlik etti. Büyükçekmece Kültürpark Kemal Sunal Amfi Tiyatro'da gerçekleşen konser gecenin ilerleyen saatlerine dek sürdü.

Ekin Uzunlar'a festivale katkısından dolayı teşekkür eden Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, kendisine teşekkür plaketi takdim etti.