Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Alevi Kültür Dernekleri Selçuk Şubesi'nde dayanışma yemeğinde eşitlik ve özgürlük mesajları verdi

Alevi Kültür Dernekleri Selçuk Şubesi'nin düzenlediği dayanışma yemeğinde eşitlik, özgürlük ve dayanışma mesajları veren Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ; "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Patria Mirabal'ın dediği gibi; 'Ne zaman bu ülke özgür olacak, işte o zaman biz özgür olacağız' Özgür yarınlara" dedi.

Alevi Kültür Dernekleri Selçuk Şubesi tarafından düzenlenen dayanışma gecesine Alevi Kültür Dernekleri Genel Başkanı Seher Şengül Yılmaz, Alevi Kültür Dernekleri Selçuk Şubesi Başkanı İsmail Çetin, dernek üyeleri, Efes Selçuk'ta faaliyet gösteren sivil toplum örgütleri, siyasi parti temsilcileri ve sendikaların temsilcileri katıldı.

Konuşmasında eşitlik ve dayanışma vurgusu yapan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, dayanışma ve eşitlik için insan odaklı bir yaklaşım içerisinde olmanın önemine değindi.

Başkan Ceritoğlu Sengel; "Eşitlikten bahsedebilmek adına da bir aradayız. Hiçbirimizin hiçbirimizden farkı olmadığını göstermek için de bir aradayız. Bu ülke çok acılar gördü, çok eşitsizlik gördü. Bu ülke gerçekten insanların bir arada durmasını zorlaştırmak için yaşanmış olan o acıları nasıl telafi edeceğimizi bir türlü Cumhuriyetimizin 100. yılına geldiğimiz zamanda bile hala daha bilemiyoruz. Ancak şöyle yapabiliriz. Yan yana duruyoruz. Birbirimize destek oluyoruz. Siyasi görüşü neymiş diye, tuttuğu kişi kimmiş diye bakmadan insanı orijine koyuyoruz. O anlamda hiç es geçmeden şiddetin her türlüsüne karşı olduğumuzu beyan ederek, Mirabal kardeşlerin katledildiği bugünde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde Patria Mirabal'ın dediği gibi; "Ne zaman bu ülke özgür olacak, işte o zaman biz özgür olacağız" Özgür yarınlara" dedi.