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Efes Antik Tiyatro'da "Zorba" sahnelendi

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9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nde Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği 'Zorba' balesi, 3 bin sanatsevere unutulmaz bir gece yaşattı. Sirtaki finali yoğun istek üzerine tekrarlandı.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 9. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, "Zorba" balesiyle devam etti.

İzmir Devlet Opera ve Balesi'nden yapılan açıklamaya göre, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği iki perdelik eser, Efes Antik Tiyatro'yu dolduran 3 bin sanatseverin karşısına çıktı.

Nikos Kazancakis'in romanından uyarlanan ve Mikis Theodorakis'in müziğiyle hayat bulan eserin sirtakiyle taçlanan final bölümü, seyircilerin yoğun isteği üzerine sanatçılar tarafından tekrar sahnelendi.

Festival, 8 Temmuz'da Giacomo Puccini'nin "Tosca" operasıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
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