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Efeler'de çevre bilgi yarışmasına 9 okul katıldı, dereceye girenlere kupa verildi

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Efeler'de çevre bilgi yarışmasına 9 okul katıldı, dereceye girenlere kupa verildi
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Efeler'de COP31 kapsamında düzenlenen Tabiat ve Taşınabilir Çevre Bilgi Yarışması'na 9 okul katıldı, dereceye giren okullara kupaları Müdür Ali Çomruk takdim etti. Çomruk, öğrencilerin çevreye duyarlı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmesinin hedeflendiğini belirtti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen Tabiat ve Taşınabilir Çevre Bilgi Yarışması'na 9 okul katılırken, dereceye giren okullara kupaları takdim edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında düzenlenen Tabiat ve Taşınabilir Çevre Bilgi Yarışması'nda dereceye giren okullar ödüllendirildi. Çevre bilincinin geliştirilmesi, doğanın korunması ve sürdürülebilir bir gelecek konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla düzenlenen yarışmaya Efeler ilçesinden 9 okul katıldı. Yarışmada dereceye giren okullara kupaları, Efeler İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Çomruk tarafından takdim edildi. Törende konuşan Çomruk, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda öğrencilerin yalnızca akademik bilgiyle değil, aynı zamanda sorumluluk sahibi ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerinin hedeflendiğini belirtti. Yarışmanın öğrencilerin doğaya karşı duyarlılıklarını artırarak sürdürülebilir bir gelecek için sorumluluk bilinci kazanmalarına katkı sağladığını ifade etti. Çomruk, yarışmaya katılan okulları, öğrencileri ve danışman öğretmenleri tebrik ederek dereceye giren okulları kutladı ve başarıda emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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