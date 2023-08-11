Edremit'in Çamcı Mahallesi'nde 15. Geleneksel Güz Etkinliği düzenlendi. Tahtacı Türkmen kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen etkinlikte sanatçı Erdal Erzincan türküleri ile geceye renk kattı.

Edremit ilçesine bağlı Tahtacı Türkmenleri'nin yaşadığı Çamcı Mahallesi'nde 15. Geleneksel Güz Etkinliği yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. ADD Edremit Şubesi'nin destek verdiği etkinlikte; Çamcı Muhtarı Çetin Kurt, ADD Edremit Şube başkanı Ali Onur Deliloğlu ve Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan birer konuşma yaptı.

Başkan Arslan konuşmasında, şunları kaydetti:

"On beşincisi düzenlenen bu etkinliği çok anlamlı bulduğumu ifade etmeliyim. Yıllardır bu Türkmen kültürünü yaşamak, yaşatmak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak adına önemli katkılar sağladığını düşünüyorum. ve gelecek kuşaklara aktarma adına derken de hepinizin bildiği gibi sürekli katılıyorsunuz. Hep gençler tarafından düzenlendi. Bugün muhtarımız o günlerde genç bir arkadaşımızdı. Çamcı Gençliği önderliğinde hep bu güz etkinliklerini gerçekleştirdi. Aynı şeyi Hacı Arslanlar'da da görürsünüz. Orada da Hıdırellez Şenlikleri, Hacı Arslanlar Gençliği tarafından yapılmaktadır. Bizim Türkmenlerin en yüksek, en vazgeçilmez değeri Mustafa Kemal Atatürk'tür. Kadınıyla, erkeğiyle genciyle, yaşlısıyla, çocuğuyla yediden yetmişe Atatürkçüdürler. Sanki doğan çocuk Atatürkçü olarak doğar. Genetiklerine kadar Mustafa Kemal Atatürkçüdürler. ve bu anlamlı etkinliğe Sayın Atatürkçü Düşünce Derneği Edremit Şube Başkanımız Sayın mesai arkadaşım Onur Deliloğlu bu gerçeği gördüğü için bu toplumun ne kadar Mustafa Kemal Atatürk sevdalısı olduğunu bildiği için 23 Nisan'ı Mehmetalan köyünde, mayısta Hıdırellez'de Hacı Arslanlar'da ve güzle bugün de Çamcı'da bu Atatürk sevdalısı toplumla bir araya gelip bu Atatürk sevdasını daha güçlendirip daha ilerilere taşımak adına kendisine teşekkür ediyorum... Bu arada tabii ki konuklarımız var. Önemli bir sanatçıyı da burada misafir ediyoruz. Sevgili Erdal Erzincan'da değerli sanatçı arkadaşlarımız birazdan sabırsızlıkla onları da bekliyoruz. Onları da dinleyeceğiz. Kendilerine Çamcı köyü adına hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum."

Etkinlikte halk oyunları, ADD Korosu, yerel sanatçılar sahne alırken geleneksel Türkmen kıyafetleri ile Semah gösterisi yoğun ilgi gördü. Ardından sanatçı Erdal Erzincan sahne aldı. Erdal Erzincan, türküleri ve bağlaması ile geceye renk kattı.