Edirneli Sanatçı Radife Ot, Evini Sim Sırma Atölyesine Dönüştürdü

Edirneli Sim sırma sanatçısı evini sanat atölyesine çevirdi

EDİRNE - Edirne'de yaşayan sim sırma sanatını 40 senedir devam ettiren Radife Ot evini sanat atölyesine çevirdi.

Sim sırma sanatını ailesinden öğrenen ve 40 yıl önce 63 yaşındaki sanatçı Radife Ot, hocasından aldığı kursla mesleğini devam ettirerek, Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde verdiği kurslarda usta öğretici yetiştiriyor. Halk Eğitim Merkezi'nde 17 yılda 7 usta öğretici yetiştiren Ot, hala öğrencilerine sim sırma sanatını öğretmeye devam ediyor.

Bir yandan da evini sanatı olan sim sırma atölyesine çeviren, her köşesinde sanatını nakşeden usta öğretici Ot, "Sim sırma işlemeciliği Kahramanmaraş'a has bir işleme sanatı olup, kökeni Orta Asya Türklerine dek uzansa da, Osmanlı Sarayı'na giden Maraşlı gelinlerin çeyizlerinde yer almasıyla ünlenmiştir. Kadife elbise, kadife yastık, yatak örtüleri, seccadeler, bohçalar, masa örtüleri, ayakkabı ve çanta üzerine nakşediliyor" şeklinde bilgi verdi.

"Yedi öğretici yetiştirdim"

Unutulmaya yüz tutmuş olan sim sırma sanatını Edirne'ye kazandırdığını söyleyen usta öğretici Radife Ot, "40 yıldır sırma sanatı ile uğraşıyorum. Ailemden gelen bir gelenek olduğu için, sırma sanatına ilgim çok büyük. Öğretmenim emekli olana kadar Edirne'de sırma sanatı yoktu. Bana rica üzerine bir seneliğine Halk Eğitim Merkezi'nde öğretmenliğe başladım. Şuanda 17 senemi dolduruyorum. Bu sanatı tanıtmaya çalışıyorum. 7 tane öğretmen yetiştirdim. İki tanesi Edirne Olgunlaşma Enstitüsü'nde sırma sanatını icra ediyorlar. Bir tanesi de Yunanistan Gümülcine'de sırma sanatını icra ediyor. Diğerleri ile de Halk Eğitim Merkezi'nde sanatı tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.

"Burası bir saray şehri"

Edirne'nin Bursa'dan sonra 92 sene Osmanlı Devleti'ne baş şehirlik yapmış baş şehir olduğunu hatırlatan Radife Ot, "Burası bir saray şehri. Saray nakışları çok büyük ilgi görüyor sanatımız. Ben bu yıl Mayıs ayının ilk haftasında 'Edirne Sarayından Nakışlar' diye bir sergi yaptım. Ondan öncede iki koleksiyonum vardı. Edirne'de yaşayan padişah tuğraları koleksiyonu ardından Atatürk koleksiyonu yaptım. İkisi benim özel koleksiyonumdu fakat,son yaptığım sergim Edirne Kültür Müdürlüğü tarafından Edirne Valiliğinin ricası üzerine yaptığım sergim, öğrencilerimin işleri ile olan bir sergiydi. ve yüz parça eser çıkardık" ifadelerini kullandı.

Evini homofis atölye olarak kullanan Radife Ot, "Evimi de homofis olarak kullanıyorum. Yaptığım siparişleri ve çok değerli olan işleri evimde çalışmaya devam ettiriyorum" dedi.