Edirne Valisi Yunus Sezer, eşiyle İstanbul'da Edirne Bienali toplantısına katıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, İstanbul'da yapılan Edirne Bienali değerlendirme toplantısına katıldı. 21 Mayıs-28 Haziran arasında Edirne'de yapılan bienalin sonuçları ve yansımaları toplantıda ele alındı.
EDİRNE (AA) – Edirne Valisi Yunus Sezer, eşi Canan Sezer ile birlikte İstanbul'da düzenlenen Edirne Bienali değerlendirme toplantısına katıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs-28 Haziran tarihleri arasında Edirne'de gerçekleştirilen bienalin sonuçlarının ve yansımalarının ele alındığı toplantı İstanbul'da düzenlendi.
Toplantıda, Edirne'nin kültür ve sanat hayatına önemli katkılar sunan organizasyonun genel değerlendirmesi yapılarak gelecek dönem planlamaları üzerinde duruldu.
Kaynak: AA