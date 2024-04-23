Edirne Müzik Akademisi ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Aynı Sahneyi Paylaştı

Edirne'de, müziğe yatkın dezavantajlı öğrencilerden oluşturulan Edirne Müzik Akademisi ile Edirne Devlet Türk Müziği Rumeli Müzikleri Topluluğu, aynı sahneyi paylaştı.

Vali Yunus Sezer'in talimatıyla 12 okulda yapılan taramanın ardından müziğe yetenekli 157 öğrenci seçildi.

Yaklaşık 6 aydır eğitim alan Edirne Müzik Akademisi öğrencileri, 23 Nisan Özel Konseri'nde sahne aldı.

Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı sahnesindeki konserin ilk bölümünde keman, klarnet, ritim saz, gitar kursu alan öğrenciler hünerlerini sergiledi. Minik öğrenciler Edirne türküleriyle, çocuk şarkıları seslendirdi.

Daha sonra öğrencilerden oluşan çocuk korosu ile topluluk sanatçıları, aynı sahneyi paylaştı.

Konser, çocuk korosu ve topluluk sanatçılarının "Memleketim" şarkısını seslendirmesiyle sona erdi.

"Gururlanarak izledik"

Konser sonunda öğrenci ve sanatçıları tebrik eden Vali Sezer, 23 Nisan'ın coşkuyla kutlandığını, çocuklar aracılığıyla Türkiye'den bütün dünyaya barış mesajı yollandığını söyledi.

Müzik Akademisi'nde eğitim alan öğrencilerin verdiği konseri gururlanarak izlediklerini belirten Sezer, "Akademinin kıymetli hocalarına ve yavrularımıza teşekkür ediyorum. İlimiz açısından çok büyük bir kazanım olan topluluk sanatçılarımıza da teşekkür ediyorum. Amacımız Edirne'mizde bütün çocuklarımızın bir enstrüman öğrenerek bir müzik dalında kendisini geliştirmesini sağlamak. Bu bir başlangıç, inşallah bunun devamı başka yeni akademilerle gelecektir." diye konuştu.

Konseri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Vali Yardımcıları Sıdkı Zehin ve Eyyüp Batuhan Ciğerci ile Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber, Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kurum müdürleri, davetliler, Balkan Çocuk Şenliği için kentte bulunan konuk öğrenciler izledi.