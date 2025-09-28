Edirne Gastronomi Festivali'nde Aşçı Adayları Yarıştı

Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali kapsamında aşçı adayı lise öğrencileri en lezzetli ekşili köfteyi yapmak için yarıştı.

Edirne Valiliğince Millet Bahçesi'nde düzenlenen festivalin son gününde "Trakya'nın aşçıları yarışıyor" etkinliği düzenlendi.

Yarışmaya Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Kırklareli Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Tekirdağ Süleymanpaşa Turizm Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.

Aşçı adayı öğrenciler yaptıkları ekşili köfteyi jürinin beğenisine sundu.

Değerlendirmede Edirne Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Zeynep Keskin ve Buğra Öztürk birinci oldu.

Katılımcılara sertifika ve hediyeleri verildi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, gazetecilere, gençleri ustalarla buluşturarak hem kültür mirasını hem de gastronomiyi geleceğe taşıdıklarını söyledi.

Festival boyunca birbirinden kıymetli şeflerle gastronomiyi anlattıklarını belirten Soytürk, "Festivalimizde önemli sanatçılarımızın katılımıyla halk dansları, yöresel oyunlar ve folklor gösterileri sunuldu. Osmanlı mutfağından lezzetlerin hazırlandığı workshoplar gerçekleştirildi. Ayrıca coğrafi işaretli İpsala pirincinden yapılan 6 tonluk pilav da büyük ilgi gördü. Yaşayan Miras Festivali'nde de talika, cam seramik, deri işleme gibi birçok alandan ustalar el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturdu." diye konuştu

Soytürk, festivaller kapsamında Edirne'nin Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Bursa ve İstanbul'dan çok sayıda ziyaretçiyi ağırladığını kaydetti.