'Edirne'nin sanatı' fotoğraf söyleşisi düzenlendi

Edirne Fotoğraf Sanatı Derneğinde (EFOD) fotoğraf sanatçısı Turhan Ülgüdür söyleşi ve sunum gerçekleştirdi.

Derneğin Kocasinan Mahallesi'ndeki binasında düzenlenen " Edirne'nin sanatı" adlı programda Ülgüdür, güzel bir kare yakalamada doğru zamanlama ve ışığın büyük önem taşıdığını söyledi.

Şehrin görsel arşivine katkıda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ülgüdür, fotoğrafın kendisi için vazgeçilmez bir tutku olduğunu ifade etti.

Ülgüdür, söyleşide kentin el sanatlarını belgelediği fotoğraflardan oluşan sunum yaptı.

Programa, Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Özcan Abacı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Mehtap Cömert de katıldı.

EFOD Başkanı Serdar İyiiz de Ülgüdür'ün büyük bir tutkuyla tek başına çekimler gerçekleştiren bir fotoğraf sanatçısı olduğunu belirtti.

Ülgüdür'ün Edirne'ye özgü el sanatları ve kente ilişkin fotoğraflarının örnek nitelikte olduğunu ifade eden İyiiz, fotoğraf arşivine sunduğu katkılar dolayısıyla kendisine teşekkür etti.

Program sonunda İyiiz, Ülgüdür'e plaket takdim etti.