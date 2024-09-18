Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Yeni Sezonu Konserle Açıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğunca sanat sezonu yarın düzenlenecek açılış konseri ile başlayacak.

"Güller arasında" adlı konserin sanat yönetmenliğini Halil Erseven yapacak.

Türk müziği eserlerinin icra edileceği konser Topluluğun Türkocağı Caddesi'ndeki binasında yarın saat 20.00'de gerçekleştirilecek.

Biletler çevrimiçi veya topluluğun gişesinden satın alınabilecek.

Topluluk Müdürü Gökçe Bahar Ercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon konserlerine yarın düzenleyecekleri konserle başlayacaklarını söyledi.

Ekibin müzik dolu bir sezon için iyi bir hazırlık yaptığını anlatan Ercan, tüm müzikseverleri verecekleri konserlere beklediklerini kaydetti.