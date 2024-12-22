Edirne'deki Peykler Medresesi Restorasyon Sonrası Genç Ofis ve Müze Olacak

Edirne'de, Fatih Sultan Mehmet tarafından 15. yüzyılda yaptırılan Peykler Medresesi, restorasyonun ardından Mimar Sinan Eserleri Müzesi ve Genç Ofis olarak hizmet verecek.

Edirne Valisi Yunus Sezer, medresede devam eden restorasyon çalışmalarını inceledi.

Çalışmalar hakkında bilgi alan Sezer'e ziyaretinde Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk ile Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç eşlik etti.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye, Eski ve Üç Şerefeli Camilerinin oluşturduğu "Altın Üçgen" olarak bilinen bölgedeki medresenin tarihi önemi bulunduğunu söyledi.

Medresenin restorasyonunda önemli yol alındığını belirten Sezer, "Burası Fatih döneminde yaptırılan ve daha çok astronomi ilmiyle meşgul olanların bulunduğu bir yapı. Medresenin ihyası ve dış bahçesinin düzenlenmesi için başlatılan çalışmalar hızlı şekilde tamamlanıyor. İnşallah kısa zamanda bitireceğiz." dedi.

Sezer, medreseye değerine yakışacak şekilde fonksiyon vereceklerini dile getirdi.

Tarihi yapıyı gençlerin hizmetine sunacaklarını anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Burada Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle düzenleme yapıyoruz. Buranın bir bölümünü Genç Ofis olarak kullanacağız. Burası aynı zamanda Mimar Sinan Eserleri Müzesi olacak, Selimiye'nin gölgesinde bir müze. Gençlerimiz burada kütüphaneyle, yapılacak söyleşilerle, akademik başarılarını destekleyecek alanlarla teknolojik materyallerle eğitimlerine destek olacaklar. Aynı zamanda Mimar Sinan'ın eserlerinin minyatürlerinin sergilendiği, Mimar Sinan'ın izinden tarihi yapıların tanıtıldığı mini bir müze olacak şekilde düzenlenecek. Gençlerimiz hem tarihten ilham alacaklar hem de içinde bulunduğumuz yüzyılın şartlarını birleştirerek ufuklarını genişletecekler."