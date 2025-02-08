Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi vatandaşı ara zam beklentisine soktu

Merkez'in sürpriz hamlesi milyonları zam beklentisine soktu
Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt

Öcalan'ın yapacağı çağrı sonrası silah bırakacaklar mı?
Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi

Hastanede skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam sandalyede can verdi
Narin cinayeti davası: Salim'in başvurusunda Nevzat'la ilgili şok detay ortaya çıktı

Salim'in başvurusunda Nevzat Bahtiyar'la ilgili şok detay

Edirne'de Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali Coşkusu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de düzenlenen Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali'nde, Türk ve Balkanlı öğrenciler Saraçlar Caddesi'nde dans korteji oluşturdu. Festival yürüyüşü sırasında katılımcılar geleneksel kıyafetleriyle halk oyunlarını sergiledi.

Edirne'de düzenlenen Uluslararası Balkan Halk Oyunları Festivali'nde, Türk ve Balkanlı öğrenciler tarafından Saraçlar Caddesi'nde dans korteji oluşturuldu.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu destekleriyle düzenlenen festivalin son gününde festival yürüyüşü gerçekleştirildi.

Selimiye Meydanı'nda toplanan Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Sırbistan, Kosova, Kuzey Makedonya ve Yunanistan'dan gelen 24 halk oyunu ekibi, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ve Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ile Edirne Belediye Bandosu eşliğinde Saraçlar Caddesi'ne kadar yürüdü.

Geleneksel kıyafetlerini giyen dansçılar, yürüyüş boyunca ülkelerine özgü halk oyunlarını sergiledi.

Etkinliğin sonunda tüm katılımcılar dans korteji oluşturdu. Dansçılar, Belediye Bandosunun çaldığı Balkan ezgileri eşliğinde beraber dans etti.

Caddedeki vatandaşlar da alkışlarıyla dansçılara eşlik edip, cep telefonuyla dans gösterilerini kaydetti.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat
img

17 saniye kaderini değiştirmiş
img

Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor
img

Yıllardır aynı numara! İnsanlar artık kanmıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçaklayıp başında bekledi
'Tabuta sığmayan şehit' olarak bilinen Şehit Selçuk Paker'in yeni görüntüleri

Tabuta sığmayan şehidin yeni görüntüleri
Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı

Süper Lig devinin yol verdiği futbolcu ilk maçında şov yaptı
Süper Lig takımından tarihi karar! Taraftarlarını ömür boyu men edecekler

Taraftarlarını ömür boyu men edecekler
Ege'de deprem fırtınası yaşanırken İstanbul'da çekilen görüntü ürküttü

Ege'de deprem fırtınası yaşanırken İstanbul'da çekilen görüntü ürküttü
Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı

Devasa servetinden hangi kuruma ne bıraktı? İşte tüm detaylar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.