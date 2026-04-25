Edirne'de turistler romanların kakava davetine ortak oldu

Edirne'de baharın habercisi olan Kakava ve Hıdırellez şenlikleri için geri sayım başladı. Her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan ve binlerce turist ağırlayan Kakava ve Hıdırellez şenliklerine kısa bir süre kala yöresel kıyafetlerini giyen Roman vatandaşlar, 9/8'lik müzik eşliğinde dans ederek hem Edirnelileri hem de turistleri Kakava ve Hıdırellez şenliklerine davet etti. Müzikler eşliğinde Sarayiçi'nde düzenlenecek şenliğe davet eden Romanlara turistler de eşlik edince renkli görüntüler ortaya çıktı.

Kakava ve Hıdırellez şenliklerinin ilk gününde bereketin artması, güzelliklerin paylaşılması için dev ateş yakılıyor ve pilav ikramı yapılıyor. Şenliğin en önemli geleneklerinden olan 'bahara giriş ritüeli' 6 Mayıs sabahı 06.00'da Tunca Nehri kıyısında gerçekleşiyor.

"Çok güzel neşe dolu bir ortamları var"

Osmaniye'den Edirne'ye gezmeye gelen turistlerden Cebrail ve Durdane Kirik çifti, "Kakava şenlikleri varmış Mayıs ayında bunu öğrendik hem hazırlık yapıyorlarmış bunu duyunca ayrı bir sevindik hazırlıkları gördük çok güzel bir şenlik neşe dolu bir ortamları var. Herkesi bekleriz Edirne'ye gelmelerini. Çok güzel eğleniyoruz. Herkesin buralarda eğlenmesini isteriz. Gelip görmeleri için çok güzel bir yer. Tarihi yerleri de var. Gelip görmeleri daha iyi olur yani" ifadelerine yer verdi.

Edirne'deki Kakava Şenlikleri, yalnızca kent halkı için değil, Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen Roman vatandaşlar için de büyük bir buluşma anlamı taşıyor. Her yıl binlerce kişi, şenliklere katılmak için kente akın ediyor. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı