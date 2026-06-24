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Öğrencilerden tarihi miras sergisi

Öğrencilerden tarihi miras sergisi
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Edirne'de, Şehit Yıldız Gürsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan öğrencilerin tarihi ve kültürel mirasa yönelik farkındalıklarını artırmayı amaçlayan "Sinema ve Fotoğrafçılık" konulu sergi açıldı.

Edirne'de, Şehit Yıldız Gürsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından hazırlanan öğrencilerin tarihi ve kültürel mirasa yönelik farkındalıklarını artırmayı amaçlayan "Sinema ve Fotoğrafçılık" konulu sergi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün SADA Kültür, Sanat ve Edebiyat Programı kapsamında "Sinema ve Fotoğrafçılık" alanında yürütülen "Mazinin Fısıltısı: Kadim Mekanların Sessiz Hikayesi" Projesi çerçevesinde öğrenciler tarafından sergi hazırlandı.

Öğrenci ve öğretmenlerin katılımcılara bilgi vermesinin ardından açılan sergiyi İl Milli Eğitim Müdür Vekili Nail Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak ve Eğitim Müfettişleri Başkanı Ömer Naci Diktaş da gezdi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci
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