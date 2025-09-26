Haberler

Edirne'de şarkıcı Kıraç sahne aldı

Edirne'de "Yaşayan Miras Festivali ve Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" kapsamında şarkıcı Kıraç konser verdi.

Meriç Nehri kenarında yer alan Söğütlük Millet Bahçesi'nde kurulan sahnede sevilen şarkılarını seslendiren Kıraç, Cem Karaca, Barış Manço, Edip Akbayram, Erkin Koray ve Ferdi Tayfur'dan eserler söyledi.

Konseri dinleyenler zaman zaman şarkılara eşlik etti.

Kıraç, yaşamını yitiren "Güllü" adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diledi.

"Kerkük Zindanı" şarkısını seslendirdiği sırada ay yıldızlı kırmızı kaftan giyen Kıraç, eseri şehitler için söylediğini belirtti.

Edirne'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Kıraç, festivallerin çok değerli olduğunu kaydetti.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk de Selimiye Camisi'nin gölgesinde Meriç Köprüsü'nün önünde Kıraç'ı ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Kültür Sanat
