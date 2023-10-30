Edirne'de Onur Akın Konseriyle Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları Son Buldu

Edirne Belediyesi'nin düzenlediği Onur Akın konserine binlerce kişi katılarak Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı. Konserde Onur Akın, en güzel şarkılarını Edirne ve Cumhuriyet için söyledi. Belediye Başkanı Recep Gürkan ise Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak konseri izledi.

Edirne Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlediği Onur Akın konserine katılan binlerce kişi Cumhuriyet'in 100. yılını coşkuyla kutladı. Tüm Edirne halkının Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bu ülkenin nereden nereye geldiğini bilenler, bu ülkenin tarihini bilenler, bu ülkenin emperyalistlerin ayaklarının altında ezilmesine başkaldıranlar, bugün Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor. Kutlayamayanlar da var. Ama biz sonsuza kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmaya yemin etmiş olanlar, Cumhuriyetimizin 100. yılını Edirne'de kutluyoruz, Onur Akın ile kutluyoruz" dedi.

Edirne Belediyesi'nin hafta boyunca düzenlediği 100. yıl etkinlikleri Onur Akın konseri ile son buldu. Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen Onur Akın konserine yaklaşık 40 bin Edirneli katıldı. Kıymetli Sanatçı Onur Akın, en güzel şarkılarını Edirne, Edirneliler ve Cumhuriyet için söyledi.

Ünlü sanatçı bu anlamlı günde sahnede olmaktan ve Edirne'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a Cumhuriyet'in 100. yılında kendisini sevenleri ile buluşturduğu için teşekkür etti. Onur Akın, en güzel şarkılarını Edirneliler için söylerken, vatandaşlarda konserde coşku dolu anlar yaşadı. Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan konseri Edirneliler ile birlikte izledi. Sonrasında eşi Esra Gürkan ile birlikte sahneye çıkan Belediye Başkanı Recep Gürkan, ünlü sanatçı Onur Akın'a çiçek takdim etti.

Onur Akın'a teşekkür eden Gürkan, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı. Nazım Hikmet'in "Kuvayı Milliye Destanı" isimli şiirini okuyan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Ülkemizin dört bir yanında yüreği Cumhuriyet için, yüreği özgürlük için, yüreği bağımsızlık için, yüreği Mustafa Kemal Atatürk için atanların Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Bu ülkenin nereden nereye geldiğini bilenler, bu ülkenin tarihini bilenler, bu ülkenin emperyalistlerin ayaklarının altında ezilmesine başkaldıranlar, bugün Türkiye'nin dört bir yanında Cumhuriyet Bayramını kutluyor. Kutlayamayanlar da var. Ama biz sonsuza kadar Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetini ilelebet payidar kılmaya yemin etmiş olanlar, Cumhuriyetimizin 100. yılını Edirne'de kutluyoruz, Onur Akın ile kutluyoruz. Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Onur Akın da "Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk" diyerek, tüm sevenlerini İzmir Marşı'nı söylemeye davet etti. Konsere katılan binlerce kişi hep birlikte İzmir Marşı'nı söyleyerek, Cumhuriyet'in 100. yılını kutladı.