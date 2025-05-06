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Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı
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Edirne'de 3-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, binlerce kişinin katılımıyla sona erdi. Etkinlikte vatandaşlar, dileklerini yazdıkları kağıtları Tunca Nehri'ne bırakarak geleneklerini yaşattı.

EDİRNE'de, 'baharın habercisi' olarak kabul edilen Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri'nin son günü sabahı, vatandaşlar Sarayiçi'nde Tunca Nehri kıyısına akın etti. Nehir kıyısında toplanan kalabalık kağıtlara yazdıkları dileklerini suya bırakıp, ağaçlara asarak geleneği yaşattı.

Edirne'de 3-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan baharın habercisi, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesindeki Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl Türkiye'nin dört bir yanından gelen binlerce kişinin katılımıyla kutlandı. Sarayiçi'ndeki organizasyonda, dün büyük Kakava ateşi yakıldı, Romanlar, yerli ve yabancı binlerce kişi, dans edip eğlendi.

Etkinliğin son gününde ise sabahın ilk ışıklarıyla eğlencelere katılanlar, dileklerini yazdıkları kağıtları Tunca Nehri'ne bıraktı. Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın da katıldığı Tunca Nehri kenarındaki dilek dileme etkinliğinde, Roman çeribaşısı Fikri Ocak da, su üzerinde kayıkla gelerek vatandaşları selamladı. Etkinlik kapsamında, kapıya asınca bereket getirdiğine inandıkları ağaç dallarını koparan katılımcılar, geleneklerini yerine getirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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