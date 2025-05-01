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Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri 4 Gün Sürecek

Edirne'de Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri 4 Gün Sürecek
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Edirne'de baharın müjdecisi olarak kutlanan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl 4 gün boyunca çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. Şenlikler 3 Mayıs'ta başlayacak ve 6 Mayıs'ta sona erecek.

Edirne'de, baharın müjdecisi UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl 4 gün kutlanacak.

Her yıl 5-6 Mayıs'ta kutlanan şenlikler, bu tarihler hafta başına denk geldiğinden, coşkunun daha yoğun yaşanması amacıyla hafta sonu etkinlikleriyle 4 güne yayıldı.

Konser, dans gösterileri ve şenlik ritüellerinin yaşatılacağı program 3 Mayıs Cumartesi günü Sarayiçi'ndeki ritim konseriyle 15.00'te başlayacak.

Dans gösterileriyle sürecek ilk gün etkinlikleri, Roman müzikleri konseriyle sona erecek.

Organizasyonun ikinci günü, 15.00'te halk oyunları gösteriyle başlayacak, ritim konseriyle sürecek program dans sunumlarıyla tamamlanacak.

Şenlik coşkusu, 5 Mayıs Pazartesi günü geleneksel Kakava ateşinin 16.00'da yakılmasıyla zirveye ulaşacak. Program Roman dans topluluklarının gösterileri ve sahne performanslarıyla gece boyunca sürecek.

Kakava-Hıdırellez Şenlikleri coşkusu, 6 Mayıs sabaha karşı ritüellerle sona erecek. Sarayiçi'nde toplananlar, iyi niyet dileklerini Tunca Nehri'ne bırakacak.

Hızır ve İlyas peygamberlerin buluştuğuna inanılan bu günde, 06.00'da protokol üyeleri ve katılımcılar dilek çiçeklerini suya atacak.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Kültür Sanat
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