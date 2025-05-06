Edirne'de Kakava Şenlikleri Coşkuyla Kutlandı

Kakava şenliklerinde kayıkla nehre inen Roman Çeribaşı, vatandaşları selamladı

EDİRNE - Edirne'de düzenlenen Kakava Hıdırellez Şenlikleri'ne katılan vatandaşlar dileklerini dilek ağacını asıp Tunca Nehri'ne bıraktılar. Çeribaşının kayıkla vatandaşları selamlaması ilginç görüntüler oluşturdu.

Edirne'de her yıl düzenlenen Kakava Hıdırellez Şenlikleri'nin son gününde güneş doğmadan Tunca Nehri'ne gelen vatandaşlar, kağıtlara yazdıkları dilekleri nehre bıraktılar. Bazı vatandaşlar da dileklerini dilek ağacına astılar.

Edirne Çeribaşı Fikri Ocak, kayıkla Tunca Nehri'nde tur atarak, şenliklere katılan vatandaşları selamladı. Bazı gençler de nehre girerek, dileklerini bıraktı. Birbirinden ilginç görüntülerin oluştuğu şenlik, Roman havaları eşliğinde doyasıya eğlenmeyle birlikte sona erdi.