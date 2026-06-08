Haberler

Edirne'de kadınların şalvar gecesi geleneği sürüyor

Edirne'de kadınların şalvar gecesi geleneği sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Edirne’de kadınların geleneksel şalvar geceleri, sosyal bağları güçlendirirken renkli görüntülere sahne oluyor. Etkinlikler bölgede yaygınlaşarak terzilere de iş imkanı sağlıyor.

Edirne'de kadınlar geleneksel şalvar gecelerinde bir araya gelerek hem eğleniyor hem de sosyal bağlarını güçlendiriyor.

Edirne'nin merkez, ilçe ve köylerinde kadınların bir araya gelerek düzenlediği "Şalvar Gecesi" etkinlikleri renkli görüntülere sahne oluyor. Son yıllarda yaygınlaşan etkinlik, kadınların sosyal hayatındaki önemli buluşmalardan biri haline geldi.

Başta Edirne olmak üzere Trakya genelinde giderek yaygınlaşan şalvar gecelerinde kadınlar, rengarenk şalvarlarını giyerek müzik eşliğinde eğleniyor. Köylerde ve mahallelerde düzenlenen organizasyonlarda kadınlar hem günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor hem de bir araya gelerek kaynaşma fırsatı buluyor.

Bölgenin birçok yerinde gelenek haline gelen şalvar geceleri, şalvar dikimi yapan terzilerin de işlerini artırıyor. Etkinlikler öncesinde özel olarak hazırlanan şalvarlar yoğun talep görüyor.

Bu kez Havsa içesi Şerbettar köyünde bir araya araya gelen kadınlar, şalvar gecelerinin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini ifade etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İsrail ve İran ateşe son vermeli

Savaş yeniden şiddetlenirken Trump'tan ilk açıklama geldi

Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız

Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'nun hamlesi sonrası tüm programını iptal etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: 'İkimiz de çekilelim' dedi, yeni isim önerdi

Sürpriz teklif! "İkimiz de çekilelim" dedi, yeni isim önerdi
İran'da art arda patlama sesleri! Şiraz Havalimanı da hedef alındı

Komşu abluka altında! Düşman İHA'sı düşürüldü, havalimanı hedef alındı
AK Partili vekilin 'camide Dünya Kupası' programı müftülükten veto

Camiye dev ekran kurmak isteyen AK Partili vekile müftüden veto
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir

AYM Başkanı Kadir Özkaya: 14 yılda 87 bin ihlal kararı verildi
Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz

Seçimden önce Safi'ye vurduğu darbeye bakın

Hamile eşe kan donduran tuzak! İşte katil kocanın savunması

İşte Helin'i karnında bebeğiyle öldüren katilin savunması

Yeni senaryo masada: En düşük memur maaşı...

En düşük memur maaşı için yeni senaryo masada