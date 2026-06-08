Edirne'de kadınların şalvar gecesi geleneği sürüyor

Edirne'de kadınlar geleneksel şalvar gecelerinde bir araya gelerek hem eğleniyor hem de sosyal bağlarını güçlendiriyor.

Edirne'nin merkez, ilçe ve köylerinde kadınların bir araya gelerek düzenlediği "Şalvar Gecesi" etkinlikleri renkli görüntülere sahne oluyor. Son yıllarda yaygınlaşan etkinlik, kadınların sosyal hayatındaki önemli buluşmalardan biri haline geldi.

Başta Edirne olmak üzere Trakya genelinde giderek yaygınlaşan şalvar gecelerinde kadınlar, rengarenk şalvarlarını giyerek müzik eşliğinde eğleniyor. Köylerde ve mahallelerde düzenlenen organizasyonlarda kadınlar hem günlük yaşamın stresinden uzaklaşıyor hem de bir araya gelerek kaynaşma fırsatı buluyor.

Bölgenin birçok yerinde gelenek haline gelen şalvar geceleri, şalvar dikimi yapan terzilerin de işlerini artırıyor. Etkinlikler öncesinde özel olarak hazırlanan şalvarlar yoğun talep görüyor.

Bu kez Havsa içesi Şerbettar köyünde bir araya araya gelen kadınlar, şalvar gecelerinin birlik ve beraberliği güçlendirdiğini belirterek, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini ifade etti. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı